Mustamäe korraldab noortele tasuta jalgrattakoolituse

Pilt: Albert Truuväärt/ Foto on illustreeriv

"Pole kahtlust, et pärast kursuse läbimist on noortel tubli eeldus saada tõeliselt kultuurseteks ja osavateks jalgratturiteks," kinnitas Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Homme keskpäeval algab registreerimine Mustamäe Linnaosa Valitsuse korraldatud tasuta jalgrattakoolitusele, kuhu on oodatud on kõik 10–15-aastased rattasõiduhuvilised mustamäelased.

"Mustamäe Linnaosa Valitsus peab väga oluliseks oma piirkonna laste turvalist käitumist liikluses," kommenteerib algatust Laats. "Just seetõttu otsustasimegi koostöös politsei ja maanteeametiga korraldada meie rattasõiduhuvilistele noortele 3.–12. augustil tasuta jalgrattakoolituse, mis lõpeb jalgratturi juhiloa teooria- ja sõidueksamiga. Pole kahtlust, et pärast kursuse läbimist on noortel tubli eeldus saada tõeliselt kultuurseteks ja osavateks jalgratturiteks!"

Jalgratturi koolitus toimub Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118) ajavahemikus 3.–12. august kahes rühmas: üks kursus õpib tööpäeviti kell 10.00–13.00 ning teine kell 14.00–17.00. Kursus lõpeb jalgrattaloa teooria- ja sõidueksamiga ning piduliku tunnistuste jagamisega!

Registreerimine algab homme kell 12.00. Laats soovitab huvilistel kiirustada, sest kohtade arv kursustel on piiratud ning kirja saab ennast panna ainult 50 last. Jalgratturi sõiduluba on kohustuslik 10 kuni 15-aastastele noortele.

Koolitusel osalemise tingimused:

On vajalik baassõiduoskus. On tarvis oma kaitsekiiver. Lapsevanema nõusolek (registreerimiseks on vajalikud nii lapse kui ka lapsevanema andmed). Koolitus ja eksam toimuvad eesti keeles.

Koolitus on kõigile tasuta - kõik kulud kannab Mustamäe Linnaosa Valitsus, oma jalgratta olemasolu ei ole vajalik.

Registreeruda saab ajavahemikus 25.—29. juuli või kuni kohti jätkub. Registreerimine algab täna kell 12.00 SIIN.