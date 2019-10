Mustamäe korteriühistute ümarlaud alustas hooaega

16. oktoobril toimunud Mustamäe korteriühistute ümarlaua hooaja avaüritus algas uue hoone tutvumisringkäiguga E. Vilde tee 118 ning oli erakordselt osavõturohke.

Ümarlaua avateemana tutvustas Katuseseire OÜ võimalusi katuste defektide õigeaegseks avastamiseks, et parandustööd oleksid raha- ja energiasäästlikumad kui hilisem ulatuslik katuseremont. Teise teemana vaadeldi koos Tallinna finantsteenistuse strateegilise osakonna juhataja Toomas Haidakiga Mustamäe elamuarendust, avalikku ruumi, liikuvusuuringuid, avalikke teenuseid, ettevõtlust jne.

"Ühiselt jõudsime järeldusele, et linnaosa tervikliku arenduse peaeesmärk on kinnistada Mustamäe kuvandit targa linnaosana," märkis linnaosa vanem Lauri Laats. "Mustamäe korteriühistud on valdavalt väga tublid ja kiitust väärt, aga arenguruumi on alati. Parandada tuleb muu hulgas ka korteriühistute tegevuse omavahelist kooskõlastust. Lähiajal tahame ka selle teemaga kindlasti veel tegelda, samuti analüüsida põhjalikult linnaosa arengustrateegiat. Selge on see, et ühe õhtuga pole võimalik nii mitmekihilise teema puhul kaugeleulatuvate eesmärkide sõnastamiseni jõuda."

Mustamäe järgmine KÜ-de ümarlaud koguneb taas kuu aja pärast.