Mustamäe kutsub uue kultuurikeskuse sarikapeole!

Homme, 26. septembril on kõik oodatud Mustamäele aadressile Vilde tee 118, kus peetakse Mustamäe uue kultuurikeskuse ja administratiivhoone sarikapidu.

Mustamäe kaasaegse kultuurikeskuse ehitustööd on sujunud nii jõudsalt, et 26. septembril algusega kell 14 saab pidada juba uue hoone sarikapidu.

"Kolm kuud tagasi, täpselt 1. juunil panime uuele Kaja majale nurgakivi – ja juba homme, 26. septembril on taas rõõm kutsuda kõiki aadressile Vilde tee 118, seekord juba sarikapeole," ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. "Mustamäel ei ole päris oma kultuurikeskust ju olnudki, Kaja oli 60-ndatel ehitatud ju kinoks. Nii et Mustamäe teeb kaasaegse kultuuritempli ja konverentsikeskuse ehitamisega ajalugu – ning on tohutult tore, et see saab teoks just tänavu, Eesti Vabariigi ja Tallinna Tehnikaülikooli 100. sünnipäeva aastal."

Abilinnapea Eha Võrk ütles, et ametliku tseremoonia kõrval pakutakse ka kultuurilist meelelahutust. "Olge kohal, kui sünnib ajalugu!"

Mustamäe kaasaegne kultuurikeskuse ja administratiivhoone