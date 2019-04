Mustamäe liigub heakorratalgute rütmis

Reedel, 26. aprillil kell 13.00 oodatakse Männi parki linnaosa suurtele heakorratalgutele taas appi kõiki mustamäelasi, kes oma koduümbrusest hoolivad.

Kevadtöödega alustati Mustamäel loomulikult niipea, kui ilmataat võimaluse andis, alates käesolevast nädalast on aga linnaosa koolides-lasteaedades plaanis suuremad talgutööd. Homme pühendub kevadkoristusele Tallinna Arte Gümnaasiumi rahvas, kolmapäeval Lepistiku ja neljapäeval Sõbrakese lasteaia lapsed, lapsevanemad ja töötajad. Pärast pühi,22.–25. aprillil peavad talguid Mustamäe Päevakeskus ning Tähekese, Kadaka, Lehola, Rõõmupesa ja Mooniõite lasteaiad.

Reedel, 26. aprillil kell 13.00 oodatakse Männi parki linnaosa suurtele heakorratalgutele aga taas appi kõiki mustamäelasi, kes oma koduümbrusest hoolivad.

"Kutsume taas üles kõiki mustamäelasi – elanikke, korteriühistuid, sõpruskondi, asutusi, koole ja lasteaedu jne – talgute korras meie kodulinnaosa korrastama," ärgitab linnaosa vanem Lauri Laats mustamäelasi. "Möödunud aastal olid kõige aktiivsemad Mustamäe haridusasutused, neist oli kevadisel heakorrakuul tõesti kõige rohkem abi ja rohkesti rõõmu. Loodan väga, et see on nii ka tänavu – ning et teotahtelisi ja töökaid lisandub talguliste ridadesse ka muu rahva hulgast. Oma plaanidest tasub, nagu ikka, linnaosale kindlasti teada anda, me saame talgulisi aidata haljasaladelt kokku kogutud prahi ja puulehtede äraveol, laenutada töö- ja puhastusvahendeid, prahikotte jne. Lööme ühisel nõul ja jõul Mustamäe läikima!"

Talgud saab registreerida MLOV linnamajanduse osakonna telefonil 645 7526 või e-mailil: tuuli.viks@tallinnlv.ee.

"Talgutel osalemine tekitab kogukonnatunnet," leiab Lauri Laats, "ning elu on näidanud, et inimesed, kes talgutel osalevad, hoolivad edaspidi oma kodu ümbrusest tükk maad rohkem."