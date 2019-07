Mustamäe mudilased on laupäeviti oodatud lastehommikutele

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Homme algusega kell 12 on pisikesed mustamäelased oodatud Vilde tee 69 spordipargi mänguväljakule, et veeta lõbus tund koos Lumekuninganna Elsa ja Pipi Pikksukaga.

"Tänavust suve planeerides mõtlesime senisest rohkem ka kõige väiksematele mustamäelastele," ütleb Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. "Nii saigi teoks plaan kinkida lastele kord nädalas põnev hommik koos muinasjututegelastega."

Lastehommikud toimuvad Mustamäel erinevates paikades. Nendega tehti algust 29. juunil Pöörise kvartalis, siis mängisid ja lustisid mudilastega Rapuntsel ja mereröövel. Juulikuu laupäevahommikutel on tegevused toimunud aadressidel Sääse 11a, Männi pargis ning Kadaka tee 142-146 hoovialal.

"Ürituste info on kodulehel saadaval ning seni on kõik korda läinud – lapsed on rõõmsad ja muinasjututegelased loomulikult samuti," kinnitas Laats.

Lastehommikud algavad kell 12, kestavad orienteeruvalt tund aega ja on tasuta. Nii emad-isad, vanaemad-vanaisad – kõik on oodatud veetma üheskoos toreda laupäevatunni.

Mustamäe lastehommikute augustikuu plaan on järgmine: 3. augustil on Sõpruse pst 233 mänguväljakul Karlsson ja Lumivalguke, 10. augustil Tammsaare tee 135 Kass ja Minni, 17. augustil Parditiigi pargi mänguväljakul Käsilane ning 24. augustil Vilde tee 132 mänguväljakul Jänku-Juss ja Jänku-Johanna.

Lastehommikuid korraldab Mustamäel Katrin Honga firma Luminal OÜ.