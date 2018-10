Mustamäe parkimisprobleem saab lahenduse

Mustamäe Linnaosa Valitsus teeb koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooliga, et lahendada Mustamäe parkimisprobleem.

Mustamäe on ilus, väike ja roheline – ning autosid tuubil täis. Parkimisküsimus on linnaosas teadagi väga terav ega ole kuskilt paistmas ka mingit märki, et see iseenesest leeveneks. Lahenduseks sõlmis Mustamäe Linnaosa Valitsus lepingud Tallinna Tehnikaülikooliga ja Tallinna Ülikooliga Mustamäe liikuvus- ja parkimisprobleemide kaardistamiseks ja lahenduste leidmiseks.

"Iseenesest sünnib harva midagi tõhusat," muigab linnaosa vanem Lauri Laats. "Et midagi liikuma hakkaks, on vaja pingutada. Et teha õigeid otsuseid, on vaja teadmisi. Sestap sõlmisimegi kahe Tallinna ülikooliga koostöölepingu, millelt loodan väga palju."



Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud lepingu sisuks on nn liikuvusuuring, mis vaatleb täpsemalt liiklemist ja liikumist Mustamäe erinevates mikrorajoonides, käsitledes detailsemalt ligipääsuvõimalusi elamutele ja avalikele hoonetele, sealhulgas koolid, lasteaiad, kaubandus-teenindusettevõtted jne.

Uuringule lisandub tulemuste analüüs ja ettepanekute väljatoomine liikluskorralduse, sh parkimiskorralduse parandamiseks. Tööd teevad Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased õppejõu juhendamisel, parkimisuuring koos lahendusettepanekutega peab valmima käesoleva aasta detsembri lõpuks.



Tallinna Ülikooliga sõlmitud lepingu eesmärk on välja selgitada reaalne parkimiskohtade vajadus linnaosas, sealhulgas parkimisvajadus lähtuvalt elanikkonna profiilist. Eraldi kaardistatakse I ja IV kvartali elanike jaoks sobivad alternatiivsed avalikud parkimiskohad. Tööd teevad Tallinna Ülikooli tudengid õppejõu juhendamisel kahes etapis, parkimisuuring koos lahendusettepanekutega valmib aprilliks 2019.