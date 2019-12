Mustamäe saab jõuluks uisud alla

Laupäeval, 21. detsembril kell 12 avatakse aadressil Vilde tee 69 pidulikult Mustamäe uhiuus pop-up-liuväli.

Uisupargi pidulikul avamisel esinevad showʼga uisukooli Reval jäätantsijad, avapidustuste puhul on kõigil pääs uisuplatsile prii.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on alanud uisutamishooajal põhjust kuhjaga rõõmustada: "Piduliku avalöögi andis vanalinna uisupark Harju tänaval, linlaste rõõmuks on järgemööda avatud uisuväljakud üle linna – Pirita Spordikeskuse liuväli, Nõmme uisupark ning nüüd siis ka Mustamäe uus uisupark. Liuväljad ei ole ainult laste meelelahutuskohad, need on ikka kogu pere jaoks – julgustan kõiki tallinlasi tulema meie uisuplatsidele, kus igaüks saab liikuda omas tempos ja võimete kohaselt."

"Varasematel aastatel rajasime mustamäelastele uisuväljaku Männi pargi jalgpalliplatsile," räägib Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, "aga see sõltus teadagi paraku ilmataadi tujudest. Seda suurem on nüüd rõõm saada Mustamäele ilmastikukindel uisupark. Kutsun kõiki mustamäelasi, nii noori kui vanu, seda võimalust kasutama. Kohtumiseni Mustamäe uisupargis Vilde tee 69!"

Mustamäe Uisupark on kooligruppidele avatud koolipäevadel kell 9–17 ning kooligruppidele on seejuures pilet tasuta. Kui endal uiske ei ole, tuleb tasuda vaid uisurendi eest.

Uisupargi jäävälja pindala on 1000 m², kasutusaega planeeritakse vähemalt 15. märtsini ning külastusi vähemalt 25 000.