Mustamäe tunnustab oma haridusrahvast Estonia kontserdisaalis

Täna, 2. oktoobril algusega kell 18 toimub Estonia kontserdisaalis Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi pidulik vastuvõtt linnaosa koolide-lasteaedade õpetajatele ja töötajatele. Tunnustusüritusel jagatakse traditsiooniliselt välja ka auhinnad linnaosa parimatele haridustöötajatele.

"Õpetajast sõltub inimese kujunemisel väga palju," ütleb linnaosa vanem Lauri Laats. "Sõna otseses mõttes on Eesti tulevik suuresti just meie pedagoogide kätes. Meenutades legendaarset õpetaja Lauri Oskar Lutsu "Kevadest", siis – hea õpetaja on eelkõige empaatiline inimestetundja. Kellelegi pead kinkima viiuli, aga kellelgi lubama teha vaid pool rehkendust... Noore inimese usaldust võita ei ole lihtne. Sügav kummardus kõigi õpetajate ees, kes teevad oma tööd südamega, ja suurepärast saabuvat õpetajate päeva!"



Linnaosa vanema vastuvõtul saavad traditsiooniliselt välja jagatud ka tunnustusauhinnad linnaosa koolide-lasteaedade parimatele pedagoogidele ja töötajatele. Tänavu on neid kümme.