Mustamäe uus tervisekeskus avab peagi uksed

Lääne-Tallinna Keskhaiglale kuuluvas Mustamäe tervisekeskuses on ehitustööd lõppenud ning hoone avab patsientidele uksed 1. veebruaril 2018.

Mustamäe tervisekeskuse neljakorruselises hoones on pinda 6117 m2. Hoones hakkavad patsiente vastu võtma nii perearstid kui ka Lääne-Tallinna Keskhaigla eriarstid, samuti teised toetavad spetsialistid nagu füsioterapeudid, logopeedid ja psühholoogid.

Lisaks on tervisekeskuses tänapäevase tehnikaga varustatud hambaraviosakond, audiomeetriakabinet kuulmisuuringute tegemiseks ning mitmekülgsed võimalused taastusraviks, sealhulgas bassein ravivõimlemiseks. Tervisekeskuses saab teha ka labori- ja radioloogilisi uuringuid.

"Oma pindalalt ja hoones töötavate spetsialistide arvu poolest on Mustamäe tervisekeskus Lääne-Tallinna Keskhaigla suurim ambulatoorne üksus. Tänu pakutavate teenuste mitmekesisusele on uues keskuses loodud väga head eeldused perearstide, eriarstide ja teiste spetsialistide koostööks selle nimel, et patsient saaks tervisemure korral parimat abi," ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks peatselt avatava keskuse kohta.

Ta lisas, et keskuse esimesel tööpäeval ehk 1. veebruaril toimuvatele vastuvõttudele on esimesed patsiendid juba registreeritud.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on pealinna üks eesmärke, et kaasaegsed tervisekeskused oleksid igas linnaosas. "Tallinna arstid on väga heal tasemel ning usun, et tänu pere- ja eriarstide tihedale koostööle saavad patsiendid Mustamäe tervisekeskuses parimat arstiabi," sõnas abilinnapea Mölder.

Mustamäe tervisekeskus on valminud nüüdseks lammutatud Mustamäe polikliiniku asemele. Tervisekeskuse arhitektuurse lahenduse autor on Arhitektuuribüroo Visuaal OÜ, projekteerimis- ja ehitustöid teostas Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS. Projekt on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi abiga.

Tervisekeskuse avamistseremoonial ütlevad tervitussõnad sotsiaalministeeriumi esindaja, Tallinna linnapea Taavi Aas, Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu esimees Merike Martinson, Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder, Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ja Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks.