Mustamäel on avatud uus modernne välijõusaal

"Saavutasime suurepärase tulemuse, mida nüüd kõik huvilised saavad aadressile Vilde tee 69 oma silmaga kaema ja käega katsuma tulla," kutsus Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats inimesi sportima.

Mustamäel, aadressil Vilde tee 69 populaarse spordipargi naabruses, avati uus välijõusaal reguleeritavate raskustega jõusaaliseadmetega Denfit Sportpoint Proffessional. Seitsmest erinevast treeningseadmest moodustuv kompleks on paigaldatud ussikujulise mustrina kummist aluspõrandale.

"Me oleme viimase kolme aasta jooksul ehitanud ja renoveerinud linnaosas mitmeid jalg-, võrk- ja korvpalliplatse," räägib Laats. "Ka välitrenažööre jm jõutreeningut võimaldavaid seadmeid on Mustamäel mitmes paigas. Seega võib häbenemata öelda, et sportimisvõimalused on Mustamäel paranenud."

Laats tõdes, et tema poole pöördusid mitmed mustamäelased, kes leidsid, et midagi on siiski puudu – ja et puudus on just reguleeritavate raskustega jõusaalimasinatest. "Hakkasin asja uurima, kas ja kes selliseid seadmeid – just välitingimustesse sobivaid – toodab ja paigaldab. Saavutasime suurepärase tulemuse, mida nüüd kõik huvilised saavad aadressile Vilde tee 69 oma silmaga kaema ja käega katsuma tulla," kutsus Laats.

Reguleeritavate raskustega jõusaaliseadmed on sobilikud nii noortele kui ka vanadele ning nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Treeningkompleksil on võimalik treenida erinevaid lihasgruppe, lisaks põhiharjutustele on võimalik sooritada ka lisaharjutusi, kõik seadmed on varustatud juhenditega.

Samas ootab linnaosavanem jõusaalifännidelt uue modernse välijõusaali kohta ka tagasisidet – kuidas treeningseadmed ennast õigustavad, mis on hästi ja mis võiks olla paremini.

"Nimelt on meil kavas järgmisel aastal paigaldada täpselt samasuguse varustusega välijõusaalid Mustamäel veel kolme kohta, sestap on asjakohane tagasiside Vilde tee 69 uue modernse välijõusaali kasutajatelt väga teretulnud," lisas Laats.

Denfit Sportpoint Proffessionali reguleeritavate raskustega jõusaaliseadmed müüs ja paigaldas Inseneriteenused OÜ.