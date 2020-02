"Pean kõige tähtsamaks, et ehituse käigus oleksid täidetud kõik parkimiskohtade ja teede infrastruktuuri korrastamise nõuded. Oluline on, et uute majade ehitamine ei kahjustaks Mustamäel juba elavate inimeste elukvaliteeti," kinnitas linnavolikogu liige Maksim Volkov.

"Pean kõige tähtsamaks, et ehituse käigus oleksid täidetud kõik parkimiskohtade ja teede infrastruktuuri korrastamise nõuded. Oluline on, et uute majade ehitamine ei kahjustaks Mustamäel juba elavate inimeste elukvaliteeti," kinnitas linnavolikogu liige Maksim Volkov.

Tallinna linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu detailplaneeringu, mille kohaselt kavandatakse Mustamäe Keskuse kõrvale 24-korruselist hoonet.

Sääse 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu on koostanud K-Projekt AS, planeeringuala suurus on 2,59 hektarit.

Detailplaneeringus on ette nähtud laiendada Mustamäe Keskust, et luua piirkonna elanikele täiendavalt võimalusi vaba aja sisustamiseks (kino, toitlustus, sportimisvõimalused, mängutoad ja ‑saalid jms). Samuti on leitud kehtivas detailplaneeringus A. H. Tammsaare tee äärde kavandatud kõrghoonele uus linnaehituslikult sobivam asukoht Sääse tänava ääres.

Volkovi sõnul muudab detailplaneering kindlasti Mustamäe ilmet. "Pean kõige tähtsamaks, et ehituse käigus oleksid täidetud kõik parkimiskohtade ja teede infrastruktuuri korrastamise nõuded. Oluline on, et uute majade ehitamine ei kahjustaks Mustamäel juba elavate inimeste elukvaliteeti. Linnavalitsuse ülesanne on seda ära hoida ning kontrollida nende nõuete täitmist," lisas Volkov.

Volikogu liige Mart Kallas leiab, et uute ja kaasaegsete hoonete rajamine Mustamäele on üldjoontes positiivne. "Kui detailplaneeringus kavandatud plaane aga realiseerima hakatakse, tuleb projekteerimisfaasis kindlasti jälgida, et olemasolev vee- ja kanalisatsioonitaristu oleks piisava läbilaskevõimega. Kas sellise mahu lisandumine on ka piirkonna torustikele vastav? Paraku on Mustamäel näiteid, kus pole sellega arvestatud ja uutes majades on olnud probleeme näiteks kanalisatsiooniga," rääkis Mart Kallas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistute liitmisel ning maakasutuse sihtotstarvete muutmisel üks äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus kuni 24 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoone püstitamiseks ning üks ärimaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks. A. H. Tammsaare tee 104a kinnistu piiri muudetakse ja määratakse ehitusõigus kuni 5-korruselisele ärihoonele. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Tallinna linnaplaneerimise amet ja Mustamäe linnaosa valitsus peavad koostöös Tallinna keskkonna- ja kommunaalametiga korraldama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku ja arutelu.