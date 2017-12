Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskuste müügistatistika kohaselt oli tänavu jõuluvana kotis ja kuuse all kõige enam Eesti autorite raamatuid, interaktiivseid trendimänguasju, kinkekaarte, küünlaid ja parfüüme.

Nii Rahva Raamatu kui Apollo raamatupoodide kõige ostetum raamat jõuluperioodil oli Valdur Mikita "Kukeseene kuulamise kunst", mille said müükide kohaselt jõulukingiks tuhanded inimesed. Väga populaarseks on osutunud ka Mihkel Raua "Eestlase käsiraamat". Mõlemad raamatumüüjad kinnitavad, et jõuluperioodil kasvab eelkõige lasteraamatute, elulooraamatute, kokaraamatute ja eneseabiraamatute müük. Rahva Raamatu detsembrikuu raamatuedetabelisse (TOP12) kuuluvad eranditult Eesti autorite teosed. Apollo kinnitusel on raamatute kõrval kombeks kinkida ka raamatupoe kinkekaarte, millega kingisaaja saab ise endale sobiva teose välja valida.



Laste seas olid erinevate kaupluste kinnitusel tänavu kõige populaarsemateks jõulukinkideks tooted, mille nimede meeldejätmine ja väljahääldamine paljudele lastevanematele raskusi valmistavad - Beyblade komplektid ja telefonile kinnitatavad Popsocketsid, mis kaovad müüjate sõnul riiulitelt välgukiirusel. Kaupluse XS Mänguasjad detsembrikuu müügihittideks kujunesid veel ka laserrelvad, robotid ja tüdrukute seas hitiks olevad L.O.L üllatuspallid ja interaktiivsed loomakesed.



Kodukaupluse Home4you Rocca al Mare kauplusest osteti jõuluperioodil kõige enam kuuseehteid (12 000 tükki) ning lauaküünlaid (poolteist tonni ehk 4000 küünalt). Kaupluse kinnitusel ei saa kuidagi öelda, et inimesed teevad vaid traditsioonilisi kingitusi, näiteks ostetakse jõuludeks ka põrandavaipu ja söögilaudu. Kuna eestlased on kingipakkimisest võõrdunud, siis osteti pelgalt ühest kauplusest ka üle 4000 kinkekoti.

Sportlandi Rocca al Mare kauplusest osteti kingiks kõige enam kinkekaarte, mida müüdi paari nädala jooksul 5000 euro eest. Lisaks hinnati kinkidena ka spordikellasid, sooja pesu, kindaid, mütse ja sokke, aga ka treeningriideid ja –jalatseid.



Ka I.L.U kauplus kinnitas kinkekaartide populaarsust, mille kõrval osteti jõulude eel kõige enam naiste ja meeste parfüüme, aga ka kinkekomplekte. Naiste parfüümidest oli tänavu kõige populaarsem Chanel Gabrielle EDP ja meeste parfüümidest osteti enim Emporio Armani, Bossi ja Versace tooteid. Nahahoolduses juhivad kingiedetabeleid Clinique näokreemid ja Mitomo kangasmaskid, kodumaistest tootjatest oli populaarseim JOIK oma kinkekomplektide ja advendikalendritega. The Body Shopi Kristiine ja Rocca al Mare kaupluste kliendid hindasid samuti advendikalendreid ja kinkekomplekte, aga kõige suuremas koguses osteti jõulude ajal kanepi kätekreemi ja vannipomme.

Erinevate kaupluste müükide põhjal tehti jõuluoste küll kogu detsembrikuu jooksul, kuid kõige suuremateks ostlemispäevadeks kujunesid reede 22. detsember ja laupäev 23. detsember, neist ei jäänud palju maha neljapäev 21. detsember ja laupäev 16. detsember.



Kristiine ja Rocca al Mare keskused kuuluvad Cityconi kontserni, mis opereerib Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis kokku 49 kaubanduskeskust.