Naaber leidis oma aiast purjus ilutulestikulaskja sõrme

Lõuna-Eestis lõppes mitmele ilutulestikukasutajale aasta õnnetult, näiteks 24. detsembri pärastlõunal andis ehmunud Võru elanik politseile teada, et leidis oma aiast inimese sõrme.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk märkis, et politsei võttis ühendust kohaliku haiglaga. Sealt öeldi, et eelmisel õhtul peeti ühes aias sünnipäeva, joobes mees vigastas raketiga mitut sõrme ning ta viidi ravile Võru haigla intensiivravi osakonda, kirjutab Tartu Postimees.

15. detsembril süütas alkoholijoobes keskealine mees Tartus Narva maanteel oma käes raketi. See plahvatas ning koos värvilise silmailuga lendasid taeva poole ka kahe sõrme otsad. Mees kukkus pikali ja tema käest voolas ohtralt verd. Virga sõnul rääkis kannatanu, et raketi pistnud talle pihku keegi võõras. Õnnetuse põhjustas tavaline kümme sentimeetrit pikk ilutulestikurakett. Enda sõnul süütas mees selle põlema ega jõudnud enne plahvatust enam käest visata.

Tartu ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kuido Nõmme sõnul lõhkes Tartu piirkonnas 31. detsembri õhtul raketipüstol päästikule vajutanud noorema mehe käes ja põhjustas tõsise käevigastuse. "Halvasti võib minna isegi siis, kui teha kõike nii, nagu ette nähtud," kommenteeris ta õnnetust.

Nõmm lisas, et raketilaskmise tagajärjel vigastusi saanud EMO-sse pöördujaid on Tartus igal aastal küll mõned üksikud, kuid paari aasta tagant tuleb ette ka eluohtlikke juhtumeid. Kõige levinumad ongi tema sõnul just käe- ja näpuvigastused. Samuti kinnitas Virk, et kõige tihedamini ette tulevad õnnetusjuhtumid on just need, kui rakett plahvatab purjus täisealise mehe käes. "Kaine aruka inimesega, kes raketi juhendi läbi loeb, selliseid asju üldiselt ei juhtu," ütles ta.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiige sõnul on suurim ohuallikas toestamata ilutulestikukast, mis ümbermineku korral seab läheduses viibivate inimeste elu ohtu. "Rakett on lennanud katuseräästasse, majaseina vahele soojustusmaterjali sisse, sageli rõdudele ja ühel korral ka autorataste vahele ning seejärel masina süüdanud," rääkis ta.