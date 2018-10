Naastrehvid teevad liiga teedele ja tervisele

Naastrehvidega sõitmine kulutab teekatet ja saastab õhku, mis omakorda soodustab hingamisteede- ja südamehaiguste tekkimist.

Talverehvide kasutamine on Eestis kohustuslik kolmel talvekuul – 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastrehvidega sõitmine on lubatud alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, talviste teeolude korral kuni 30. aprillini. Naastudeta talverehvidega ehk lamellrehvidega tohib sõita aasta läbi.

Rehvivahetushooaeg läheneb

Tallinna teede remondi ja ehitamisega ning keskkonna puhtusega otseselt tegelevad ametid – kommunaalamet ja keskkonnaamet – on aastaid edastanud kõigile automanikele sõnumit, et tolmuvaba kevade ootuses võiks talvel naastrehvide asemel lamellrehve kasutada. Et tõsta teadlikkust, millist kahju tekitab naastrehvide kasutamine ja kui lihtne on seda kahju minimeerida, alustas Tallinna linn digiekraanidel kampaaniat "Tolm tapab". Kampaania eesmärk on soovitada talvehooajal eelistada väiksema ökoloogilise jalajäljega lamellrehve.

Säästa teid ja oma tervist

Alates 15. oktoobrist on kõigil autoomanikel aeg hakata tõsiselt eelseisvale talvehooajale mõtlema ja teha valik, kas sõita talvel naast- või lamellrehvidega? Naastrehvidega sõitmine, eriti lumevaestel talvedel, kulutab teekatet ja saastab linna õhku. Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud uuringust selgus, et kümne kilomeetri läbimisel rebib naastrehvidega varustatud sõiduauto teekatte pinnalt 220-320 grammi mineraalmaterjali ja sideaine osakesi.



Lamellrehvid on teadliku autojuhi tark valik, kuna haarduvus on hea, ei kahjusta teekatteid ja ei tekita tolmu ega müra.

Naastrehvide kasutamine põhjustab kümnetesse miljonitesse eurodesse küündivaid remondiarveid teeomanikele, lisaks tekitavad naastrehvid kasutusperioodil kuiva ilma korral lenduvat tolmu, mis uuringu kohaselt soodustab hingamisteede- ja südamehaiguste tekkimist ning suurendab inimeste arvu, kes nende haiguste tõttu satuvad haiglaravile või koguni enneaegselt surevad.