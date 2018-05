Nädala lõpp toob kuni 27 soojakraadi

Alanud nädal tuleb soe ning nädala lõpuks võib õhutemperatuur kerkida paiguti kuni 27 soojakraadini, prognoosib ilmateenistus.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võimalik on äike. Puhub lõuna- ja edelatuul 2-8 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 16-21 kraadi, vahendas BNS.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 18-23, rannikul kohati 15 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 6-11, Kirde-Eestis 3-5 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Laupäeval tuleb kõrgrõhkkond Eesti idapiiri taha ja selle lääneservas püsib ilm sajuta. Pilvi on vähe ja tuul on nõrk. Sooja öösel 4-9, rannikul kuni 12, päeval 22-25 kraadi, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Pühapäeval liigub üle Soome kagusse madalrõhulohk ja selle mõjul ka Eestis õhurõhufoon veidi langeb. Lisandub pilverünki ja päeval võib kohati hoovihma sadada. Samal ajal Skandinaaviast avaldab survet juba uus kõrgrõhkkond ning tõstab läänekaare tuult veidi tugevamaks. Öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 22-27 kraadi, meretuulega rannikul kuni 18, Soome lahe ääres võib jääda alla 15 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval tuleb kõrgrõhkkond Läänemerele ja selle vahetus läheduses on taevas kas selge või õhukese pilvekihiga kaetud. Ilm on sajuta. Tuul on nõrk. Öösel on sooja 4-9, rannikul kuni 12 kraadi, päeval 17-22 kraadi.