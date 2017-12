Nädala teine pool pakub valdavalt plusskraade, prognoosib ilmateenistus.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab veidi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi, saartel kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab veidi lörtsi ja vihma, pärastlõunal saju võimalus suureneb. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s, õhtupoolikul pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb 2-8 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Laupäeva öösel pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada veidi vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 3-10 m/s, õhtupoolikul tugevneb saartel lõuna-, kagutuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemiks 0 kuni +3 kraadi.