Nädalavahetusel pakuvad neljal laadal oma kaupu ligi 200 õpilasfirmat

Nädalavahetusel toimuvad korraga Pärnus, Narvas ning esmakordselt ka Viimsis traditsioonilised õpilasfirmade jõululaadad, kus kokku pakub oma kaupu ja teenuseid ligi 200 õpilasfirmat.

JA Eesti direktor Kersti Loor märkis, et õpilasfirmasid on see aasta palju ning huvi laatadel osalemiseks on olnud nii suur, et kõik soovijad isegi ära ei mahtunud. "Pärnu on eriti õnnistatud, sest seal on lausa kahekordne valik, kuna laat toimub seal kahes kohas korraga. Õpilasfirmad ei mahuks muidu lihtsalt kuidagi ära,“ vahendas BNS Loori.

Veel jõulukinki otsivatel inimestel on suur valik erinevate toodete vahel näiteks söödavad pusled, hiigelsuured kohukesed, bambusest joogikõrred, taaskasutatavad disainvihmakeebid, autorehvidest püksirihmad, kõlariga padjad, talusildid ning palju muud.

JA Eesti direktor Kersti Loor märkis, et sellel aastal on paljude toodete puhul läbivaks märksõnaks taaskasutus ja keskkonnasäästlikus ning kindlasti leiab laadalt igaüks just endale midagi, sest toodete valik on lai.

Kokku on detsembri alguse seisuga väljastatud selle õppeaasta õpilasfirmadele 266 tegevusluba, kuid lisaks on loa taotlemist alustanud veel 70 ettevõtet. Praeguseks on õpilasfirmade tegemistesse kaasatud juba 840 õpilast üle Eesti.

Loor märkis, et tõenäoliselt tuleb sellel aastal õpilasfirmade arvu osas rekordaasta. „Suurele huvile annavad kindlasti hoogu kõik meie õpetajatest juhendajad, kes noori innustavad ning loodetavasti on kaasa aidanud ka meie sellel sügisel esitletud uus majandusõpik gümnaasiumile,“ rõõmustas Loor.