Laupäeval, 6. jaanuaril kell 15 algabb Veskimetsa ja Mustjõe asumite talvekohvikute päev (Mustjõe 36 hoovis), kus Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson tutvustab linnaosa valitsuse uue aasta plaane.

Jürgensoni sõnul toimub talvekohvikute päev teist korda ning seda tänu Veskimetsa-Mustjõe Seltsi tegusate liikmete eestvedamisele. "Mul on hea meel, et Haaberstis on aktiivsed kogukonnad, mis loovad piirkonnale lisaväärtust. Haaberstis tegutsevad seltsid on linnaosa valitsusele heaks partneriks pakkudes asjatundlikku abi probleemide kaardistamisel oma asumites ja lahendusettepanekute tegemisel. Teeme kõigi linnaosas tegutsevate seltsidega pidevat koostööd ja see on osutunud väga konstruktiivseks," ütles Jürgenson.

Talvekohvikute päeval pakuvad külakohvikud soojendavaid jooke ja maitsvaid sööke. Toimub lõbus uusaastalubaduste loterii ja lapsi ootab ees seikluslik aaretejaht. Lastelauludega esineb ansambel "Täna olen laps".

Talvekohvikute päeva korraldab Veskimetsa-Mustjõe Selts.