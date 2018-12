Nädalavahetusel valitakse Eesti ilusaim vanaema

Pühapäeval algusega kell 16.00 toimub klubis Privé (Harju tn 6) suurejooneline iluduskonkursi Grandma Universe/Classic Estonia 2018 finaal, kus valitakse Eesti ilusaim vanaema. Peatiitlile ja kroonile pretendeerivad 16 osalejat vanuses 43-68 eluaastat.

Esmakordselt toimub Eestis iluduskonkurss, mis on mõeldud just vanaemadele. Võistlusel Grandma Universe/Classic Estonia 2018 osalevad naisterahvad, kellel on juba lapselapsed või vanust üle 50 eluaasta. Konkursi korraldab Angel Models Agency. Finaalis osaleb 16 ilusat naisterahvast, kes uhkusega saavad kinnitada, et nad on juba vanaemad. Kaks võitjat saavad võimaluse esindada Eestit rahvusvahelisel iluduskonkursil Grandma Universe 2019. Rahvusvaheline konkurss toimub jaanuaris Bulgaarias.

Konkursi korraldaja, Anna Mikkoneni sõnul on nüüd selja taga eelvoor, proovid, õpitoad, trennid ja riiete valimine. "Konkursi osalejad on läbi teinud suure töö. Nägime, kuidas naised muutuvad aina ilusamaks ja enesekindlamaks. Kiire elutempo ei jäta aega enda jaoks. Vanaaegsed klišeed dikteerivad, et vanaema koob sokke, küpsetab pirukaid ja keedab moosi. Kuid sirvige meie konkursi galeriid, kas seal on vanaemad, ei, piltidel on ilusad ja sihvakad naised!" ütles Anna.

Milla Karpikova, kes on tuntud, kui naistele mõeldud Women’s Clubi korraldaja, on ka Grandma Univers/Classic Estonia 2018 korraldustiimis mainis, et tal oli väga hea meel näha osalejate silmade sära. "Uskumatu, kuidas muudab naist tähelepanu ja imetlemine. Konkurss andis paljudele osalejatele kindlustunde. Osalejad said aru, et on esmalt nad naised, on leitud kapist ilusad riided ja kontsakingad. Meigikoolitajad salongist Green Beauty andsid nõu kuidas saab esile tõsta oma näo ilu. Meiega teevad koostööd näiteks, tuntud eesti disainer Kaia Kuristik, kes aitas valida naiselikke, eale vastavaid riideid. Õhtukleidid eksklusiivsest poest LadyFashion aitasid tunda end tõeliste iluduskuningannadena. Meie osalejad niigi näevad välja nagu noored neiud, hästi valitud riided ja professionaalne meik rõhutavad seega veelgi," lisas Milla.

Veel üks korraldajatest, Janika Mõnzu aitas lihvida modellikõnnakut ja valida õige poosi fotosessiooni jaoks. "Mul oli väga hea meel töötada nii tublide ja sihikindlate naistega. Kindlasti ei tulnud kõik kohe välja, sest harjutamine teeb meistriks. Usun, et kõik osalejad jätsid kõike meelde ja usinasti harjutavad kodus peegli ees. Eks varsti näeme," sõnas Janika.

Grandma Universe/Classic Estonia 2018 peatiitlile ja kroonile pretendeerivad 16 ilusat naisterahvast. Kõik meie riigi elanikud saavad valida oma lemmiku, hääletada saab Angel Models agency ametlikul Facebooki lehel. Konkursi Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2018 finaal toimub 9.detsembril klubis Privé, õhtut juhib Edgar Gergel.

Piletid sündmusele on juba müügis. Piletid hinnaga 5-35 eurot saadaval Piletilevis, ettetellimisega (angelmodelseu@gmail.com) või kohapeal (ainult sularahas). Kiirusta, kohtade arv on piiratud.

Ole kohal! Ära maga sellist erakordset sündmust Eesti seltskonnaelus!

Ürituse peasponsor: Tallinna Hoiu-laenuühistu

Üritust toetavad: club Prive, restoran Kitchen Rõõm, ajakiri „Krasivaja Žizn», portaal «Tribuna.ee», BestFilm.eu, salong Green Beauty, ECLAT ilusalong,Irina Sokolova fotostudio, Royal Effem Beauty club, PlayZone.ee Tallinn, HC GYM, Rejuvital.ru, Alevua Flowers, Natalja Õnnis design ja teised. Finalistide riided: Lady Fashion ja Kaja Kuristik (Artist design).

Sündmust kajastavatel ajakirjanikel palume ennast registreerida hiljemalt 9.12 kell 12.00 e-postile: angelmodelseu@gmail.com.