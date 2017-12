Näpunäiteid, kuidas vana-aasta õhtul odavalt koju saada

Vana-aasta õhtu tähendab enamuste inimeste jaoks pidusid ja meelelahutust. Uberi juhtide jaoks on see aga aasta töiseim õhtu. Iga aasta tellitakse sel õhtul tuhandeid sõite ja seetõttu võib ka hinnatase tavapärasest kõrgemaks osutuda.

Vana-aasta õhtu tähendab enamuste inimeste jaoks pidusid ja meelelahutust. Uberi juhtide jaoks on see aga aasta töiseim õhtu. Iga aasta tellitakse sel õhtul tuhandeid sõite ja seetõttu võib ka hinnatase tavapärasest kõrgemaks osutuda.

Uberi juhtide sõnul muutub sõitude tellimine vana-aasta õhtul aktiivsemaks kohe pärast päikseloojangut, kõige aktiivsem aeg on aga pärast keskööd. Seetõttu on tõenäoline, et öiste sõitude hinnatase võib tavapärasest kõrgem olla. Sellele vaatamata pole vajadust karta, et hind ootamatult kõrge tuleb: Uberi rakendus arvutab alati enne sõidu alustamist välja sõidu umbkaudse maksumuse nii et inimesed saavad Uberit tellides otsustada, kas soovivad selle hinna eest sõita või mitte.

Väldi tipptundi

Nõudlus on suurim kohe pärast keskööd: kella kaheteistkümne ja kella kolme vahel. Kui palju inimesi soovib samal ajal Uberiga sõita, tõuseb hind automaatselt. Kui soovid raha säästa, planeeri oma sõit varakult ja võimalusel mine koju kas enne või peale tipptundi.

Jaga sõitu sõbraga

Teine moodus vähem maksta on planeerida sõit nii, et saaksid seda jagada sõbraga. Sa saad paluda oma juhil läbi rakenduse teha mitu peatust sõidu ajal ning nõnda võtta sõpru peale võtta või panna nad teel maha. Sedasi võidad aega juhti oodates ja sõpradega sõitu jagades läheb see sulle ka vähem maksma.

Pane tähele, et istuksid õigesse autosse

Vana-aasta õhtul on liikvel palju autosi ja inimesi. Seetõttu on sel õhtul eriti oluline tähele panna, et istuksid õigesse autosse. Kontrolli numbrimärki ning automudelit. Rakendus näitab sulle ka juhi pilti nii saad õigesse autosse istumises veenduda ka juhti vaadates.