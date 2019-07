NATALIA: Tallinnas on suvel hea aega veeta

"Ma jalutan oma koeraga, kes on minu suur sõber, iga päev Harku järvel, kus on praegu hästi puhas ja ilus," lisas Natalia, et ka Kakumäel on ilus rand.

"Ma jalutan oma koeraga, kes on minu suur sõber, iga päev Harku järvel, kus on praegu hästi puhas ja ilus," lisas Natalia, et ka Kakumäel on ilus rand.

"Mina olen juba elu elanud ja minu jaoks on praegu ideaalne puhkus - sanatoorium, kus saab protseduurides käia," rääkis Natalia sellest, kuidas tema veedab oma suve puhates ja nautides. "Mulle sobiks ka soe meri, mida arst mulle soovitab kogu aeg, aga kui lapsed või lapselapsed tahavad mind kuhugi viia, siis ma kindlasti ei loobu."

"Mulle meeldib Õismäe tiigi ääres jalutada ja päikest nautida," lisas Natalia, et ka Tallinnas on suvel hea aega veeta. "Lisaks on toredad kergliiklusrajad Haaberstist Stroomi rannani. Kui on jaksu ja tahet, siis vahepeal teeme ka pikemaid jalutuskäike."