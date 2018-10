NATO soovitab Venemaal vastutustundetu käitumine lõpetada

"Venemaa peab lõpetama vastutustundetu käitumise, seal hulgas naabrite vastu jõu kasutamise, katsed sekkuda valimisprotsessidesse ja ulatuslikud desinformatsioonikampaaniad," sõnas NATO peasekretär Jens Stoltenberg. Hollandi teatas Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) üritatud Vene küberrünnaku nurjamisest.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg soovitas Venemaal lõpetada vastutustundetu käitumine, mille järjekordsest ilmingust annab tunnistust Hollandi teade Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) üritatud Vene küberrünnaku nurjamisest, vahendas BNS.

Hollandi luure tuvastas neli Vene agenti, avalikustas nad ja ütles, et operatsiooni viis läbi Vene sõjaväeluureagentuur GRU.

Rünnakud mitmes riigis

Samal ajal on Hollandit operatsiooni läbiviimisel aidanud Suurbritannia, aga ka Austraalia öelnud, et Vene luureteenistused on süüdi küberrünnakutes poliitiliste institutsioonide, äriettevõtete ja meediakanalite vastu kogu maailmas.

"NATO liitlased on solidaarsed Hollandi ja Briti valitsuse otsusega kutsuda Venemaa korrale jultunud katsete eest õõnestada rahvusvahelist õigust ja institutsioone," ütles Stoltenberg avalduses.

"Venemaa peab lõpetama vastutustundetu käitumise, seal hulgas naabrite vastu jõu kasutamise, katsed sekkuda valimisprotsessidesse ja ulatuslikud desinformatsioonikampaaniad," lisas ta.

Mikser: toetame ohvreid

Välisminister Sven Mikser tegi avalduse, mille avaldas toetust Ühendkuningriigile ja Hollandile, mis mõlemad teatasid Venemaa küberrünnakutest.

"Oleme täna saanud kinnitust tõsistest püüdlustest õõnestada küberruumi stabiilsust. Eesti toetab Briti riikliku küberjulgeolekukeskuse hinnangut, mille kohaselt Venemaa luureteenistus GRU on korraldanud küberrünnakuid tsiviilsihtmärkide pihta üle maailma. Samuti nõustume Hollandiga peale kaitseminister Anke Bijleveldi tänast avaldust, mis kinnitas küberrünnaku ärahoidmist Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni vastu ja nelja GRU ohvitseri riigist väljasaatmist," ütles Mikser välisministeeriumi pressiteenistuse edastatud avalduses.

Briti kaitseministes: Venemaa on paariariik

Briti kaitseminister Gavin Williamson nimetas Venemaad paariariigiks, kuna Vene luureteenistused korraldavad küberrünnakuid tsiviilinstitutsioonidele kogu maailmas.

Ühendkuningriigi kübereksperdid on tuvastanud, et Vene sõjaväeluure GRU töötajad on mitme viimasel ajal suurt tähelepanu pälvinud juhtumi taga. Nende arvele pannakse muu hulgas ka mullune katse häkkida Maailma Antidopinguagentuuri (WADA) arvutisüsteemidesse. Briti riiklik küberturbekeskus (NCSC) on veendunud GRU seotuses mitme rünnakuga, seal hulgas küberrünnakutega USA Demokraatlikule Parteile enne 2016. aasta presidendivalimisi.

Täna teatas Hollandi valitsus, et riigi luure nurjas aprillis venelaste küberrünnaku Haagis paiknevale Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile (OPCW) ja saatis välja neli Venemaa agenti.

Demokraatia ründamine

"Küberrünnakud rahvusvaheliste institutsioonide, demokraatlike valimiste ja elutähtsa infrastruktuuri vastu vähendavad stabiilsust küberruumis ja õõnestavad reeglitepõhist rahvusvahelist korda. Küberrünnakud kujutavad endast ohtu digitaalse keskkonna vastupidavusele ja terviklikkusele, millest sõltuvad meie majandus ja ühiskond. Sellised rünnakud rikuvad küberruumi rahvusvahelisi käitumisreegleid ja rahvusvahelist õigust," märkis Mikser.

"Tõsiste majanduslike ja poliitiliste tagajärgedega küberrünnakud on lubamatud. Eesti toetab Ühendkuningriigi ja Hollandi hinnangut küberrünnakute kohta ja liitlastega üheskoos edasiste vastumeetmete rakendamist," kinnitas Eesti välisminister.

EL: Venemaa takistab relvade hävitamist kogu maailmas

Ka Euroopa Liit mõistis hukka Moskva väidetava küberluurekampaania, mille tõttu saatis Holland välja neli agenti, kes uurijate sõnul on seotud Vene sõjaväeluurega.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja EL-i välispoliitikajuht Federica Mogherini mõistsid hukka Venemaa katse kahjustada Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW).

"See agressiivne akt demonstreeris põlgust Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) eesmärgi vastu hävitada ÜRO mandaadile toetudes need relvad kogu maailmast," öeldi avalduses.