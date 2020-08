Naudi õhtut luulepiknikul Laagna raamatukogu hoovis

Iga vaktsiini puhul tuleb enne litsentseerimist läbi teha vajalikud katsed. "Mõnigi kord kinnitavad uurijad, et nad on midagi leidnud ja see on kahtlemata suur asi," ütles WHO kõneisik Christian Lindmeier, aga lisas, et tee esmasest leidmisest kõigi vajalike astmete läbimiseni on igal juhul pikk.