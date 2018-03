Neli fakti, mida peaksid teadma tehisintellektiga nutitelefonide kohta

Paljud igapäevased nutitelefonide kasutajad võivad küsida, kas nutitelefonides on üldse vaja tehisintellekti, kui senini on suudetud ilma hakkama saada.

Paljud igapäevased nutitelefonide kasutajad võivad küsida, kas nutitelefonides on üldse vaja tehisintellekti, kui senini on suudetud ilma hakkama saada.

Vastus on aga lihtne: tänu tehisintellektile muutub meie elu lihtsamaks, sest tehisintellektiga telefon suudab efektiivsemalt töötada ja kasutajakogemus paraneb. Seejuures pakuvad tehisintellekti algoritmid nutitelefonis meile võimalikult erinevaid rakendusi. Tehisintellekt on nutitelefonide tootjate seas hetke kuumim teema – seda tõetavad neli fakti, mida peaksid teadma!

Tehisintellekt telefoni kaameras

Enamik meist soovib nutitelefoniga ilusaid pilte teha, kuid ei saavuta üldjuhul soovitud tulemust. Telefonides on küll mitmeid erinevaid pildistamise režiime ja võimalusi, kuid sageli suudavad vaid edasijõudnud fotograafid neid efektiivselt kasutada.

Tehisintellekt võimaldab aga pea igaühel professionaalsete fotograafide tasemele jõuda. Näiteks suudab selline kaamera reaalajas tuvastada erinevat tüüpi seadistusi ja objekte. Tehisintellekti rakendus valib automaatselt kõige optimaalsema värvi- ja kontrastilahenduse, heleduse, säriaja ning muud pildistamisel olulised parameetrid – tehisintellekt valib erinevate seadistuste vahel, et kasutaja saaks teha kõige paremate omadustega foto.

Masinõpe hoolitseb meie nutitelefonide eest

Uuemad nutitelefonid on disainitud viisil, et need oleksid töövormis ka aastate pärast. Seda võimaldab masinõppe tehnoloogia, mis tagab kiire jõudluse nii uhiuuel kui mitmeid kuid vanal telefonil. Näiteks on seda rakendanud oma telefonides Huawei, mille tehisintellekt põhineb Kirin 970 protsessoril ning EMUI 8.0 kasutajaliidesel, tänu millele suudab telefon kasutaja harjumusi õppida ning omaks võtta, et tagada telefoni optimaalne toimimine.

Telefon õpib, milliseid rakendusi kasutaja enim kasutab ning hoiustab neid RAM mälus kauem, mis muudab selliste rakenduste avamise automaatselt kiiremaks. Sarnane protsess toimub ka protsessori haldamisel: telefon suunab kõige nõudlikumad ja populaarsemad rakendused protsessori kiirematesse tuumadesse. Et aga saada rohkem mälumahtu, eemaldab telefon vähemolulised rakendused RAM mälust.

Tehisintelligentne tõlkimine

Välisriikides reisides tuleb kasuks, kui telefon aitab tõlkida võõraid sõnu ja tekste. Tänu tehisintellekti kiirusele suudab telefon tekste tõlkida lausa 300% kiiremini kui varasemalt ja seda teha ka juhul, kui puudub ligipääs internetile. Huawei nutitelefon oskab näiteks tõlkida ligi 50 erinevat keelt, tänu millele on võimalik aru saada sellest, mida inimesed meist teisel pool maailma arvavad.

Tehisintellekt fotogaleriis

Reisilt tulles on alati mõistlik reisifotod sorteerida ja organiseerida, et need tulevikus lihtsasti üles leida. Kahjuks ei ole meil aga sageli selleks aega ning seetõttu valitseb telefoni fotogaleriis täielik kaos. Õnneks suudavad tehisintellekti algoritmid meie fotogaleriid vaos hoida – nutitelefon märgistab fotod automaatselt ja tuvastab fotodel nii kaadrid, sätted, inimesed kui ka kohad. Nii valitsed fotogaleriis kord ja seda ilma kasutaja sekkumiseta.

Tehisintellekt ja masinõpe on tehnoloogiainimeste seas kuumimad valdkonnad. Ehkki tehisintellektil põhinevate lahenduste rakendamine on väga kulukas ning eeldab suurt tööd paljude erinevate valdkondade teadlastelt, on tehisintellekti rakendamise eesmärk väga lihtne – muuta tarbijate elu lihtsamaks. Tehisintellekti eesmärk nutitelefonis on muuta telefon isiklikuks assistendiks, kes suudab enda eest ise hoolt kanda ja seeläbi meile rohkem aega anda.