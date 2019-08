Neljapäeval avatakse Vabaõhukooli tee II etapp

Vabaõhukooli tee rekonstrueerimise teine etapp on lõppenud. Rahvakooli tee ja Hunditubaka tee vaheline rekonstrueeritud lõik avatakse neljapäeval, 8. juulil kell 11.00.

Vabaõhukooli tee rekonstrueerimise teine etapp on lõppenud. Rahvakooli tee ja Hunditubaka tee vaheline rekonstrueeritud lõik avatakse neljapäeval, 8. juulil kell 11.00.

Rekonstrueeritud teelõigus rajati 5,5-meetri laiune kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning kahe meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee. Tänava Metsakooli tee poolsesse otsa rajati seitsemekohaline parkimistasku ning ohutussaarega ülekäigurajad. Paigaldatud on sajuvete kanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Jalakäijate ülekäiguradadele on paigaldatud erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks brakivid.

"Rahvakooli tee ja Hunditubaka tee vaheline äsjavalminud teelõik vastab kõigile tänapäeva tee-ehituse nõudmistele. Vabaõhukooli tee rekonstrueerimise teise etapi lõpule jõudmisega on üks teelõik Pirital jälle korda saanud," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat ning lisas, et eriti hea meel on tal uue kergliiklustee üle, mis suurendab kohalike elanike ja kõigi jalgratturite turvalisust.

Rekonstrueeritud teelõigu pikkus on 470 meetrit. Ehitustööde lepinguline maksumus on üle poole miljoni euro. Vabaõhukooli tee II etapi rekonstrueerimistöödega alustati varakevadel.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Keskkonnaprojekt OÜ. Ehitustöid tegi RTS Infraehitus OÜ.