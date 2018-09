Nelli Kalikova: oleme lasknud noortel vedeleda

"Alaealiste asjade komisjonide kaotamine oli viga, nende taastamine uues vormis ja uue nimetusega on õige samm," leiab arst Nelli Kalikova.

Kooli ja politsei koostöö parandamine on vajalik, spordiväljakute juurde noortetreenerite palkamine samuti. Meil on juba noorsookeskused, aga minu arvates on nende roll seni üsna tagasihoidlik. Selle asemel, et palgata uusi noorsootöötajaid, võiks vanad töötajad tulemuslikumalt tööle panna. Perede ümberasutamise idee tekitab minus väga palju küsimusi. Isegi siis, kui terve perekond laamendab, ei saa neid elukohast välja tõsta. Aga kui ainult laps on probleemne? Noortekambad ei tekkinud äkki, see probleem on olnud vähemalt 10-15 aastat. Noortel on väga vähe tegevust ja nende tegevus sageli miinusmärgiga. Me oleme lubanud noortel vedeleda.