"Isegi kui need ei olnud personaalselt Merike Jürilo otsused, siis ma arvan, et see on ikkagi vähemalt osaliselt asutuse juhi möödalaskmine ja kindlasti tema vastutus," ütles MTÜ AIDSi Ennetuskeskus asutaja ja juhatuse liige, arst, poliitik ja ühiskonnategelane Nelli Kalikova.

Kalikova lausus, et terviseameti peadirektori Merike Jürilo ametist lahkumine on tervitatav, sest ametit peaks juhtima inimene, kes on terviseküsimustes kompetentne. "See asi pidi juhtuma," kinnitas Kalikova. "Ammu oli aeg".

Koroonaviiruse pandeemia pani Kalikova sõnul väga paljud ametnikud proovile ning eraldas terad sõkaldest. "Kui olla ebakompetentne rahuajal, siis võib juhtuda, et istud oma kohal 10 aastat ja midagi ei juhti, kõik jookseb oma rada. Aga kui tuleb sõda, nagu see koroonakriis meie tervishoiutöötajate ja ametnike jaoks kindlasti oli, siis see paneb kompetentsi proovile," rääkis ta.

Õõnestab usaldust kogu riigi vastu

Kui siis selgub, et ametit juhtiv inimene on ebakompetentne ja ei saa oma tööga hakkama, siis teeb see Kalikova sõnul ühiskonnale palju kahju – on rahaliselt kallis ja rikub ka ameti mainet. Kui tegemist on riikliku asutusega, siis õõnestab ühe inimese ebakompetentsus usaldust kogu riigi vastu.

Kalikova sõnul tegi terviseamet kriisi algusfaasis olulisi vigu. "Sellest Saaremaa juhtumist on kõik juba rääkinud ja kirjutanud. See oli ikka absoluutselt terviseameti möödalask, et lubati Saaremaale massiüritus Itaalia külalistega, kui oli juba teada, et koroonaepideemia õitseb ning Itaalias on SOS-olukord".

Vahepeal tehti Kalikova sõnul võrdlemisi mõistlikke otsuseid, sest tippotsustajate seas oli kriisistaabi meditsiinijuhina Arkadi Popov. "Kuni Popov paraadi juhtis, oli asi korras, kuid niipea kui ta tüüri juurest lahkus, läks jälle käest ära," nentis Kalikova ja tõi näiteks viimase juhtumi ettevõtjate Tarvi Olbrei, Parvel Pruunsilla ja Alari Aho kingitud Covid-19 antikehade tuvastamise kiirtestidega.

"Tehti otsuseid, millel ei ole mõtet," nentis Kalikova. "Milleks kontrollida antikehade olemasolu inimestel, kes tulevad sadamasse või lennujaama? See ei ütle mitte midagi. Mida me selle teadmisega peale hakkame, et keegi suvaline inimene on põdenud või ei ole põdenud koroonat?"

Tema hinnangul oleks olnud mõistlik rakendada neid kiirteste piiratud hulga selgelt defineeritud inimeste peal näiteks Saaremaal või mõnes koroonajuhtumitega raviasutuses, et selgitada kui paljud inimesed võisid selle viiruse võib-olla enese teadmata läbi põdeda.

"Need oleksid väga väärtuslikud teaduslikud uuringud. Aga sellele ei pööratud tähelepanu ja nüüd need testid kinkinud ärimehed on solvunud, ja põhjusega, sest meedikud ise ka ei saa aru, miks nad peavad lennujaamas või sadamas suvalisi inimesi testima," tõdes Kalikova.

Ametit peaks juhtima arstiharidusega inimene

Selline suhtumine peletab tema sõnul eemale võimalikud tulevased annetajad, kui riik ei oska nende panust õigesti kasutada või hinnata. "Isegi kui need ei olnud personaalselt Merike Jürilo otsused, siis ma arvan, et see on ikkagi vähemalt osaliselt asutuse juhi möödalaskmine ja kindlasti tema vastutus," nentis Kalikova.

Kalikova hinnangul on asja tuum selles, et epideemiaga võitlesid mitteepidemioloogid. "Vaadake nende haridust," soovitas Kalikova. Terviseametit peaks tema sõnul juhtima normaalse meditsiinilise haridusega inimene, kel on teadmised nii epidemioloogias kui üldse terviseküsimustes. "Mina näeks seal kompetentset, kogemustega arsti," sõnas ta.