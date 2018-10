Nobeli füüsikapreemia pälvisid Ameerika, Prantsuse ja Kanada teadlased

Nobeli füüsikapreemia pälvisid ameeriklane Arthur Ashkin, prantslane Gérard Mourou ja kanadalane Donna Strickland töö eest laserfüüsika valdkonnas.

Rootsi kuninglik teaduste akadeemia otsustas anda 2018. aasta Nobeli füüsikapreemia "maadmurdvate leiutiste eest laserfüüsika valdkonnas" Arthur Ashkinile, Gérard Mouroule ja Donna Stricklandile, vahendas BNS.

Preemiast pool ehk 4,5 miljonit Rootsi krooni (433 000 eurot) läheb Ashkinile ning teine pool Mouroule ja Stricklandile ühiselt, lisas akadeemia.

Ashkin pälvis preemia "optiliste pinsettide" eest, millega saab laserkiirte vahele võtta osakesi, aatomeid, viirusi ja teisi elusrakke ning valguse kiirgussurve abiga neid seal ka liigutada.

Mourou ja Strickland arendasid välja meetodi ülilühikeste valgusimpulsside tekitamiseks. Need on "kõige lühemad ja tugevamad laserimpulssid, mis inimkond on kunagi loonud", lisas Nobeli komitee.

Seda meetodit kasutatakse silmakirurgias.