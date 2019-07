Funfair Films Limited esindaja kinnitas, et meeskonda on hoiatatud, et tulevikus ootavad sarnaste tegevuste eest igaüht kiired tagajärjed – nimelt vallandamine.

Christopher Nolani filmimeeskonna esindaja vabandab nädalavahetusel toimunud urineerimisintsidendi pärast Laagna teel Alexela tankla juures ja teatab, et on rakendanud samme taoliste piinlikkust tekitavate juhtumite vältimiseks tulevikus.

"See on tõeliselt piinlik ja ma vabandan mõne üksiku meeskonnaliikme tegude eest, samas kui meil on 850 meeskonnaliiget, kes igapäevaselt töötavad selle filmi kallal ja käituvad vastutustundlikult," vabandas Funfair Films Limited esindaja Thomas Hayslip oma kirjas Tallinna linnavalitsusele.

Hayslip selgitas, et filmitegijad on lisanud käimlaid konvoisse, samuti Alexela tankla juurde, Bauhausi kaupluse lähistele ja teistesse Laagna tee lähedastesse paikadesse. Kokku on paigaldatud filmimisala lähistele 46 käimlat. Samuti on lisatud suunaviitasid, mis osutavad käimlate asukohtadele.

Kohalik elanik silmas nädalavahetusel Lasnamäel mõningad filmimeeskonna liikmeid Alexela tankla taga keha kergendamas. Filmitegijad on kinnitanud, et ala on nüüd survepesuriga üle pestud.