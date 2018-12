Nõmme Gümnaasiumi hoovis avatakse Uisupark

Laupäeval, 15. detsembril kell 12 avatakse Nõmme Gümnaasiumi hoovis külmutusseadmetega liuväli.

Tallinna Kommunaalameti algatusel rajatud külmutusseadmetega liuvälja avavad Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ja Nõmme linnosavanem Grete Šillis. Liuväli asub Nõmme Gümnaasiumi hoovis, aadressil Raudtee tn 73.



"Eelnevatel aastatel oli kommunaalameti poolt rajatud külmutusseadmetega liuväli Nõmme turu parklas," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. "Paraku oli Nõmme turu parklas olevat liuvälja küll ilus vaadata, kuid jäi uisutajatele kitsaks ja vähendas turu külastajate parkimisvõimalusi. Sel aastal rajasime liuvälja Nõmme Gümnaasiumi juurde, kus on tunduvalt avaram ja paremad võimalused koolide kehalise kasvatuse tunde läbi viia," lisas Klandorf.

"Uus asukoht valiti välja kogukonna seas läbiviidud ideekorje käigus. Sõelale jäid Vääna tänava kergliiklustee parkla, Nõmme turu parkla ning Nõmme Gümnaasiumi hoov. Tehniliselt kõige sobivamaks osutus viimane. Varasem asukoht Nõmme turul võttis ära palju parkimiskohti ning muutis turu külastamise klientidele ebamugavaks," selgitas Nõmme linnaosavanem Grete Šillis. "Sobivate ilmastikutingimuste korral rajatakse Nõmmel loodusliku jääga liuväli ka Nõmme spordikeskuse tiigijääle ning Valdeku 13 asuva Nõmme Maja kõrvale korvpalliplatsile," lisas Grete Šillis.

Nõmme Uisupark on avatud iga päev ilmast olenemata kuni märtsi keskpaigani, kuna liuväli on rajatud kasutades spetsiaalseid külmutusseadmeid. See tagab uisurõõmu kõigile ka plusskraadidega. Nõmme Uisupargi uus asukoht andis võimaluse rajada suurem liuväli ja külastajatele on paremad tingimused parkimiseks. Uisutama võib tulla isiklike uiskudega või rentida uisud kohapeal asuvast uisulaenutusest. Nõmme Uisupargi avamisel esinevad Reval Uisukooli noored ja kohal on ka laste lemmikud Minipannkoogid. Lisainfot leiab Uisupargi veebilehelt.