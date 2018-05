Pääsküla rabatornis annab kontserdi ansambel Naised Köögis, mitmed Nõmme kunstnikud avavad huvilistele oma hoovid. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale on pühendatud Nõmme Maja hoovikontsert "Sammud läbi sajandi", kus solistidena löövad kaasa Eeva ja Villu Talsi.

Sel nädalavahetusel, 25.-27. maini on Nõmme linnaosa kevadpäevad. Nõmme Kevade ajal toimub linnaosa erinevais paigus palju põnevat igale eale ja maitsele.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Nõmmel mai lõpus kevadpäevi peetud alates 1989. aastast. "Linnaosavalitsus on küll Nõmme Kevade korraldaja ja põhirahastaja, kuid rõõm on tõdeda, et programmi koostamisel on silmas peetud kohalike inimeste ja asutuste algatust," lisas Šillis.

"Pääsküla rabatornis annab kontserdi ansambel Naised Köögis, mitmed Nõmme kunstnikud avavad huvilistele oma hoovid. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale on pühendatud Nõmme Maja hoovikontsert "Sammud läbi sajandi", kus solistidena löövad kaasa Eeva ja Villu Talsi. Kindlasti on üheks tõmbenumbriks ühenduse Loov Nõmme poolt korraldatav tänavalaat "Roheliste väravate tänav", mis tänavu leiab aset Seljaku tänaval ja selle ümbruses," tutvustas linnaosavanem.

Lisaks on Nõmme Kevadega põimunud 22.-27.maini kestvad Nõmme hobipäevad. Tegemist on kohalike vabatahtlike korraldatava harrastustegevust ergutava üritusega, et avastada üheskoos kodulähedasi huviringe ning õppida midagi uut ja põnevat. Töötubade täpsem info ja registreerimine kodulehel www.huvipärast.ee.

Reede, 25. mail annab kontserdi käsikellade ansambel Campanelli, Nõmme muuseumis saab vaadata Priit Pärna joonistuste näitust "Kilplased".

Laupäeva, 26. mai hommikul esineb Pääsküla raba vaatetornis ansambel Naised Köögis, kaheksandat korda toimub Paul Kerese tänaval maleturniir, Nõmme Maja aias on kontsert "Sammud läbi sajandi", Nõmme kunstnike avatud hoovid ja stuudiod.

Pühapäeval, 27. mail on tänavalaat "Roheliste väravate tänav" Seljaku tänaval (korraldaja ühendus Loov Nõmme), Nõmme kultuurikeskuses saab näha tsirkust ja vaadata draamastuudio etendust "Riigieksam".

Kõik Nõmme Kevade üritused on tasuta, täpsem programm on koduleheküljel www.tallinn.ee/nommekevad.