Nõmme linnaosa pakub talgute korraldajatele tuge

Alanud heakorrakuul toimub Nõmme linnaosas mitukümmend talgut. Linnaosavalitsus toetab registreeritud talguid töökinnaste ja prügikottidega ning viib pärast prügi ära.

Suuremad talgud toimuvad Nõmmel 5. mail Hiiu staadionil ja 10. mail Raku järve ääres. Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis rääkis, et koostöös koolide, lasteaedade, mittetulundusühingute ning muidu aktiivsete kodanikega korraldatakse Nõmmel 30-40 talgut, mitmed neist toimuvad ka "Teeme ära!" aktsiooni raames.

"Nõmmel on väga palju neid inimesi, kes oma koduümbruse koristamisel igale kevadel käed külge panevad. Näiteks Nõmme Heakorra Selts on koristanud Glehni rahulat ja Vabadussõjas langenute kalmusid Rahumäe kalmistul, Nõmme Tee Selts on korrastanud metsatukka Nõmme–Mustamäe maasikukaitseala. Tänan kõiki, kel aega ja võimalust osaleda erinevatel talgutel. On ju puhtamas keskkonnas meil kõigil parem liikuda," lisas Šillis.

Linnaosavalitsus varustab registreeritud talgutel osalejad kinnaste ja prügikottidega ning korraldab pärast kogutud prahi äraveo. Kui mõni kodanikuühendus, spordiklubi või korteriühistu soovib Nõmmel heakorrakuu raames talguid korraldada, siis info saamiseks ja talgute registreerimiseks palume helistada tel 645 7301 või saata e-kiri emil.vinkman@tallinnlv.ee.

Suuremad talgud Nõmmel:

20.04 kell 10.00 Piiri ja Kitsa tänava talgud, kogunemine Piiri tn 1;

3.05 kell 14.00 Pääsküla noortekeskuse ja selle ümbruse korrastamine Rännaku pst 1;

4.05 kell 10.00 Rahumäe põhikooli talgud Vabaduse pst 50;

4.05 kell 10.00 Kivimäe kooli talgud Leegi tn 14;

4.05 kell 10.00 Hirve tn talgud Hirve tn 42;

4.05 kell 10.00 Underi ja Tuglase muuseumi aia kevadised koristustalgud Väikese Illimari tn 12;

4.05 kell 10.00 Vabaduse pst, Tirdi tn, Teelise tn koristustalgud Vabaduse pst 207;

5.05 kell 11.00 Nõmme Tee Seltsi talgud Nõmme–Mustamäe maastikukaitselal hüppetornist Hiiu-Suurtüki tänava otsani;

5.05 kell 11.00 jalgpalliklubi Nõmme Kalju ja linnaosavalitsuse ühistalgud Hiiu staadionil;

7.05 kell 16.00 Männiku lasteaia talgud Kraavi tn 4;

8.05 kell 18.00 talgud Vabadussõjas langenute kalmudel Rahumäe kalmistul;

10.05 kell 12.00 Raku järve talgud, kogunemine Karuse ja Sinirebase tänava nurgal;

11.05 kell 11.00 koristustalgud Glehni rahulas Lossi tn 13.