Nõmme muuseumis saab näha vanu jalgrattaid

Alates 18. aprillist kuni 22. juunini on Nõmme muuseumis avatud näitus vanadest jalgratastest, mis pärinevad Toomas Pihti kogust.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on tegemist erakordselt põneva näitusega, mille sarnast pole Nõmmel ammu olnud. "Mul on hea meel, et nõmmelane Toomas Piht soovis üht osa oma kollektsioonist linnarahvale just Nõmme muuseumis näidata. Väga sageli ei avane võimalust uudistada sõiduvahendeid, mil vanust rohkem kui sada aastat. Kindlasti on näitusel üheks eriliseks pilgupüüdjaks hiiglasliku esirattaga kõrgratas," ütles linnaosavanem.

Toomas Piht on vanu jalgrattaid kogunud ja restaureerinud nüüdseks kümmekond aastat. Tema kogus on rattaid aastatest 1880-1940. "Algul kogusin ainult eestiaegseid sõiduvahendeid, aga siis sai neist küllalt ja hakkasin koguma veel vanemaid rattaid," rääkis Piht.

Nõmme muuseumi näitusel on eksponeeritud meeste-, naiste-, laste- ja sõdurirattaid, samuti ei puudu sealt ka kõrgratas ehk ämblik.

Nõmme muuseum asub endises Nõmme jaamahoones aadressil Jaama 18 ning on külastajatele avatud N kl 12–16, R kl 12–18 ja L kl 10–16. NB! Sel reedel, 19. aprillil on Nõmme muuseum suletud.