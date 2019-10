Nõmme Spordikeskuse välibasseinid said uue kuue

Tänavu suvel Nõmme Spordikeskuse väliujulas alanud renoveerimistööd on lõpule jõudnud – tööde käigus uuendati basseinide puhastus- ja veeringlussüsteemid ning basseinide ümbrusse paigaldati ka täies ulatuses uued puidust käiguteed.

Varem plaatidega kaetud basseinide seinad ja põhi kaeti kasutajasõbralikuma ning ilmastikukindlama PVC materjaliga. Basseinide renoveerimistööde maksumuseks oli 231 000 eurot, töid teostas Basseinimeister OÜ.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul olid renoveerimistööd hädavajalikud.

"Nõmme väliujula on ajalooliselt olnud linlaste seas populaarne sportimise ja vaba aja veetmise paik. Suur kasutuskoormus toob aga paratamatult kaasa vajaduse aegajalt uuendada basseinide tehnilisi süsteeme ja teostada remonttöid," rääkis Belobrovtsev. "Usun, et tehtud parendused ja uuendused pakuvad rahulolu ka kõikidele külastajatele. Uuendatud vee- ja puhastussüsteemid tagavad parema vee kvaliteedi, ligipääs basseinidele on mugavam ja turvalisem. Kuigi suve- ja rannahooaeg on läbi, siis taliujumise hooaeg on kogumas hoogu. Kutsun kõiki uute basseinidega tutvuma ja Nõmme Spordikeskusse sportima ning vaba aega veetma. Spordikeskuse uksed on avatud aastaringselt."

MTÜ Tallinna Taliujumiskeskuse liige Erkki Kasenurm hindab Nõmme välibasseine kõrgelt. Kasenurme sõnul on Nõmme basseinid taliujumise- ja supluse harrastajate jaoks suurepärane paik, kus hooaega alustada ja jaheda veega tutvust teha.

"Kindlasti on see ideaalne paik ka tõsisematele taliujumise harrastajatele. Kuni esimeste päris talveilmadeni võimaldavad püsivalt jahe allikavesi ja alati kasutusvalmis 50m pikkune basseinivann mugavalt läbi viia korralikku treeningettevalmistust," selgitas Kasenurm. "Oluline lisaväärtus ja mugavus on keskuse teised treeningvõimalused ja kohe basseinide kõrval asuv spordikeskuse peahoone, kus soovi korral on võimalik teha lisaharjutusi jõusaalis, mugavalt riietuda, pesta ja saunas käia. Kindlasti kasutavad paranenud võimalusi treeninguteks 2019/2020 hooaja Eesti ja Tallinna meistrivõistlusteks valmistuvad sportlased. Julgustan kõiki jahedas vees ujumisega tutvust tegema, end proovile panema ja osalema 14. detsembril Noblessneri sadamalinnakus toimuvatel Eesti ja Tallinna meistrivõistlustel taliujumises."

Nõmme Spordikeskus on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti haldusalasse kuuluv mitmekülgsete sportimis- ja vaba aja veetmise võimalustega spordikompleks. Nõmme Spordikeskus asub Nõmmel aadressil Külmallika 15. Lisainfot spordikeskuse võimaluste ja teenuste kohta leiab kodulehelt www.sportkeskus.ee

Taliujumise kohta leiab lähemalt infot https://www.taliujumine.ee/