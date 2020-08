Nõmmel saab augustis matkata, sportida ja kogu perega etendusi nautida

"Jätkuvad populaarsed asumimatkad koos ajaloolase Leho Lõhmusega, kogu perega ootame teid Vabaduse parki nautima lastehommikute programmi ja improteatrietendust," rääkis Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

Nõmme linnaosa valitsus pakub ka augustikuus elanikele mitmekülgset välisõhus toimuvat kultuuri- ja spordiprogrammi. Üritused on tasuta ja toimuvad iga ilmaga.

Šillis nentis, et august ei möödu Nõmmel vaikelus, vaid on endiselt tegus ja pakub kõigile avastamisrõõmu. "Suvi on aeg, kus on mõnus veeta aega just vabas õhus ning nii keskendumegi ettevõtmistele, mida saab korraldada Nõmme parkides, metsas ja linnatänavail. Jätkuvad populaarsed asumimatkad koos ajaloolase Leho Lõhmusega, kogu perega ootame teid Vabaduse parki nautima lastehommikute programmi ja improteatrietendust," rääkis Šillis.

"Toimuvad ka vastupidavust arendavad treeningud Harku metsas, discgolfi õppimistunnid Järve metsas ja pingevaba õhkkonnaga pilatese pühapäevad Ravila pargis," lisas linnaosavanem.

Nõmmekad on juunis ja juulis toimunud suveüritused hästi vastu võtnud ja kohad ettevõtmistele on täitunud kiiresti. Treeningtundidele ja matkadele on kindlasti vajalik eelnev registreerimine, kuna kohtade arv on piiratud. Täpsema info ettevõtmiste kohta leiab siit: https://bit.ly/2Dqv61p.

Programm: