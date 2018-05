Nõmmel toimub kogukonnaüritus "Roheliste väravate tänav"

Tallinna Nõmme linnaosa kogukonnaüritus "Roheliste väravate tänav" toimub täna Seljaku tänava ja selle lähiümbruses.

Lisaks avatud hoovidele, kodukohvikutele ja garaažimüükidele toimuvad kontserdid, töötoad ning põnevad ajaloo- ja looduseloengud. Nõmme kevade tähtsündmust korraldava MTÜ Ühendus Loov Nõmme juhatuse liikme ja "Roheliste väravate tänava" ühe eestvedaja Ülle Mitti sõnul on seekordne korraldus eelmistest veidi erinev, vahenad BNS.

"Otsustasime minna tagasi oma algse mõtte juurde ning lasta särada meie inimestel, nende tegevustel ja aktiivsusel. Seekord loobusime kesksest lavast ning esinejad on suunatud avatud hoovidesse, et tutvustada külalistele meie kodukandi mõnusaid, kauneid ja rohelisi aedasid," sõnas Mitt.

Ürituse eesmärk on olnud algusest peale panna naabreid rohkem omavahel suhtlema, üksteist tundma ning koos oma kodukohast hoolima. Samuti on sündmus suurepäraseks võimaluseks tutvustada teistele Tallinna ja lähipiirkonna inimestele Nõmme rohelust, miljööd ning siinseid inimesi. Seekord haarab kogukonnapidu Seljaku tänava ning selle lähiümbruse ehk Läänekaare, Pidu, Kitzbergi, Harku ja Hiiu-Suurtüki tänava rahva. Avatud on ligi 30 hoovi, kus leidub põnevat nii käsitöö-, tehnika- kui ka aiandushuvilistele ning hea muusika ja toidu austajaile. Lisaks on vastavalt tavadele avatud suur tänavaturg.

Päev algab kell 10 ning lõpeb kell 16. Täpse ajakava leiab nii Loov Nõmme kodulehelt kui ka Roheliste Väravate Tänava Facebooki lehelt. Esmakordselt on planeeritud ka avalik jätkupidu-õhtutrall Hiiu Lounge’is pühapäeva õhtul algusega kell 19.

"Loodame taas korraldada kõik koos nii oma kogukonna inimestele kui ka kaugemalt tulnutele ühe mõnusa päeva ja soovime, et meie traditsioon jätkuks. Seoses sellega on kõik nõmmekad teretulnud Loova Nõmmega ühendust võtma teemal, kus järgmine "Roheliste väravate tänav" võiks aset leida, või avaldada üldse oma mõtteid ning ettepanekuid," lisas Mitt.

Mugavaim liikumisviis Nõmme "Roheliste väravate tänava" üritusel on jalgsi või jalgrattaga. Teistest linnaosadest ühistranspordiga saabujatele on väljumise peatuseks on bussiga number 10 "Pidu" ja bussiga number 33 "Hiiu Jaam". Autodega tulijatel on mugavaim võimalus parkida oma auto Vääna tänava ja Pärnu maantee nurgas asuvasse parklasse või Nõmme keskuse parklatesse ja jalutada mööda ajaloolise Peeter Suure merekindluse kindlusraudteed otse peole.

"Roheliste väravate tänava" projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm, Nõmme linnaosa valitsus ja vabatahtlikud. Ürituse algataja ja korraldaja on MTÜ Loov Nõmme, kelle aktiivsete liikmete eesmärk on algatada ja inspireerida tegevusi, mis muudaksid inimesi osavõtlikumaks oma elukeskkonna suhtes, ärgitaks loovat mõtlemist ja edendaks kogukonna elu. Aastatega üritusest saanud nõmmekate ja teiste tallinlaste seas populaarne kogupereüritus, mida oodatakse ka sel aastal külastama tuhandeid inimesi.

Eelnevalt on "Roheliste väravate tänav" toimunud Õie pargis, Vabaduse parkmetsas, Vana-Mustamäe tänaval, Serva tänaval, Nõmme turu lähistel ja Kalda tänaval. Iga kord on sündmusesse kaasatud ka toimumiskoha lähedusse jäävate tänavate elanikud.