NOOR KLIIMAAKTIVIST: Meie streikimine on justkui appikarje

"Eestis tahavad inimesed pidevalt uusi asju omada ning läbi selle võimalikult palju oma staatust näidata," tõdes üks Eesti kliimastreikide aktivistidest, üheksanda klassi õpilane Marta Huimerind. "Inimkonnal aega 8.5 aastat et hoida ära suuremat katastroofi, mida on väga vähe. Noored tunnevad, et tuleb tegutseda hoidmaks kliimamuutuste tagajärjed kontrolli all."

Miks noored kooliskäimise asemel aeg-ajalt streigivad?

Me(noored) streigime, sest kardame enda tuleviku ja kliimamuutuste tagajärgede pärast. Kliimamuutusi põhjustavad praegu inimesed, mida võimendab kasvuhooneefekt. Alates tööstusrevolutsioonist, millal hakati fosiilkütuseid kaevandama, on Maa keskmine temperatuur tõusnud kraadi võrra. Jätkates senist majandussüsteemi, tõuseb Maa keskmine temperatuur veel kraadi võrra. Paarikraadine muutus ei tundu esmapilgul hull, aga see toob endaga kaasa tugevad kliimamuutused ja käivitab tagasidesüsteeme. See tähendab, et üks muutus, kutsub esile teise kahjuliku mõju ning tekib looduskatastroofide doomino-efekt. Orkaanid, metsapõlengud, tormid, põuad muutuvad võimsamateks ja sagedasemateks. Tänu temperatuuri tõusule sulavad juba praegu poolustel liustikud, selle tagajärjel tõuseb mereveetase, põhjustades suuri üleujutusi. Põllumaad hävivad, taime- ja loomaliigid surevad välja, sest ei kannata muutuvaid tingimusi. Hakatakse võitlema loodusressursside nimel, algab suur rahavasteränne, sest ekvaatori lähedal pole enam võimalik elada. Kliimakriis on suur probleem ja selle tagajärjel muutub maailm väga palju. Kliimamuutuste põhjustest ja sellest, et need on inimtekkelised on räägitud 1960. alates, aga tänapäevalgi ei tegutseta piisavalt, et suuremat katastroofi ära hoida. Streikimine on justkui appikarje, et inimesed saaksid aru probleemi tõsidusest ja on vaja kiiret tegutsemist. IPCC raporti järgi on inimkonnal aega 8.5 aastat et hoida ära suuremat katastroofi, mida on väga vähe. Me peame tegutsema kohe ja kiiresti.

Kuidas Sa jõudsid üle maailma noorte kliimastreike korraldava "Fridays of Future" liikumiseni?

Tutvusin FFF Eesti liikumise eestvedajate Kristin Siili ja Kertu Birgit Antoniga ettevõtlusprogrammis Future Heroes, kus esmakordselt kuulsin nende tegemistest. Veebruaris ja märtsis olid üle maailma toimumas suured kliimastregid, mis olid saanud alguse Rootsi koolitüdruku Greta Thunbergi otsusest streikida kliimamuutuste nimel ja et valitsus tegeleks kliimakriisi ennetamisega. Esimesele Eesti kliimastreigile 16. märtsil ma küll ei jõudnud, aga meedias sellest pilte ja videoid nähes hakkas see teema mind rohkem huvitama. Kui varasemalt olid minu teadmised kliimamuutustega seonduvate teemadega pinnapealsed, siis pärast streigi toimumist uurisin ja lugesin selle kohta palju. See, mida ma teada sain oli väga šokeeriv. Ma ei teadnud varem, et kliimamuutused, täpsemini nende tagajärjed on nii tõsine probleem. Siis käis peas see "klõks" ära ja mõistsin, et olukord on väga hull. Ma ei taha tulevikus mõelda, et ma ei teinud olukorra muutmiseks mitte midagi. Lubasin endale, et teen kõik omalt poolt nii inimese kui ka aktivistina, et olukorda parandada.

Tallinna volikogu kutsus Fridays for Future Eesti liikumise korraldajaid arutlema teemal, kuidas Tallinnast võiks saada keskkonnasõbralikum linn. See oli põnev arutelu, mis puudutas jäätmekäitlust, haljasalasid, ühistransporti, pakendivabalt ostlemise võimalusi ja milline visioon on noortel Tallinna linnale keskkonnasõbralikumaks muutumisel. Arutelu lõpus pakkus volikogu esimees Tiit Terik välja, et võiksime minna ka Tallinna Visioonikonverentsile esindama noorte vaatepunkte.

Miks noored on läinud kliimaküsimuste aga mitte loomade väärkohtlemise või mõne muu põletava teema eestkõnelejaks?

Ma ei ütleks nii, et noored tegeleksid ainult kliimaküsimusetga, aga nendega tegeletakse, sest praegu on viimane aeg midagi muuta. Tegu on elulise küsimusega.

Arvan, et noortena on meil teistsugune suhtumine täiskasvanutest, sest näeme olukorda teistmoodi. Kardame enda ja maailma pärast, sest tulevikust saab reaalsus. Võib-olla täiskasvanud ei taha endale ka tunnistada, et nemad on milleski süüdi, et meid see olukord ähvardab.

Praeguseid täiskasvanuid ei puuduta see teema nii palju, sest nemad on saanud oma hea elu ära elada, suuremate kliimamuutuste ajal on neil käes pensionipõlv või on nad siit ilmast lahkunud. Aga meie tulevik on päriselt ka ohus, niisiis ongi hirm, selle ees mis meid ees ootab. Noored on siiralt mures. Ma olen kindel, et teiste probleemidega ollakse samamoodi kursis ja nendega tegeletakse sama tõsiselt, aga praegu on viimane aeg, et kliima suhtes midagi muuta. Lõpetada tuleb fossiilkütuste kaevandamine, saavutada kliimaneutraalsus, vähendada heiteid. Inimesed, kes osalevad streikidel on kliimakriisist ja selle tagajärgedest teadlikumad. Nad on võtnud aja, et neid küsimusi uurida.

Kui palju on teie tegevus koordineeritud peakontori soovidest ja ettepanekutest?

Minult on ka küsitud, et mis partei teid sponsoreerib. Me ei saa kuskilt raha juurde, aga kui kellegil raha üle on, võib meile tuua (naerab). Kõik meie tegevus on meie enda rahast ja vabast ajast. Mitte keegi ei toeta meid, see ongi noorte oma algatus.

Liikumise esindajad käivad küll koos, meie poolt suhtleb rohkem peakontoriga Kristin Siil, FFF Eesti liikumise algataja. Liikumine on väga vabas vormis ja meile ei kirjutata väga ette, mida tegema või kuidas peab. Meil on oma nõudmised: et maailma keskmine õhutemperatuur ei soojeneks üle 1,5 kraadi, et valitsused võtaks kuulda teadlasi ja et valitseks kliimaõiglus. See tähendab, et kui inimesed ütlevad meile: „Miks te ei lähe Hiina saatkonna ette nõudma muudatusi, et meil Eestis pole mingit probleemi, minge sinna kus nad päriselt reostavad". Aga tegelikult need riigid, kellel pole vastavat infrastruktuuri nagu Indias, mingid piirkonnad Hiinas, Aafrikas, Aasias – nad ei ole veel nii arenenud ja teadlikud, et saaksid neid muutusi läbi viia. Meil siin Euroopas on kõik olemas: inimestel on toit, elekter, soe tuba. Indias elab pool elanikkonnast täielikus vaesuses. Neilt ei saa nõuda, et nad vähendaks kohe oma fossiilkütuste osakaalu nulli, sest nende elanikel pole neid võimalusi, mis meil on, ja nemad tahavad ka saada peavarju, toitu ja sooja. Mina vastupidi küsiks, et meil on see kõik olemas, mida neil ei ole, miks meie midagi ei muuda?!

Kas sa teed midagi ka ise, selle rohelisema eluviisi nimel, mille eest sa seisad, kui palju on see sinu ellu tulnud?

Jaa, see on palju minu elu muutnud. Kui ma endale lubasin, et ma teen kõik, mis minust sõltub, siis ma päriselt ka iga päev vaatan seda. Ma ise olen täisvegan ja ei söö midagi loomset, sest toitumisel on suur mõju keskkonnale. Loomakasvatus kasutab tohututes kogustes vett, energiat ja kõik see põllumaa, mis loomade toitmiseks läheb – see kulu keskkonnale on nii meeletult suur. Selle asemel saaks taimset toitu kasvatada. Nii loomade sööda kui loomade enese transport tekitab kasvuhoonegaase, mis omakorda kasvuhooneefekti. Veel on mulle oluline vähendada tarbimist. Olen juba väikesest peale enamiku asju saanud teise ringi poodidest. Varem suhtuti ühiskonnas teise ringi poodidesse halvustavalt, aga nüüd on asjad hakanud muutuma. Kui lähen poodi kooliasju ostma, siis ma jälgin seda ka, et ei tuleks kaasa plastikut ning poleks üleliigselt pakendatud. Muidugi on elementaarne prügisorteerimine ja ei tohiks olla inimestele keeruline.

Lennukiga lendamise kohta olen oma perele öelnud, et ma ei ole nõus minema lennureisidele. Olen nõus autoga minema lähiriikidesse või rongiga Soomes sõitma. Lisaks teavitan teisi ka, kuidas keskkonnateadlikumalt käituda.

Kas pole kurb, et on nii palju toredaid riike, kuhu sa võiksid reisida, aga sa loobud kõigest sellest?

Ma reisiksin siis, kui tuleks kasutusele keskkonnasäästlikumad lennukid. Lihtsalt see CO2 emissioon, mida lennukiga lendamine praegu tekitab, on nii suur, et minu südametunnistus ei lubaks mul nii käituda.

Mitmed liikumist ja Greta Thunbergi kritiseerijad on öelnud, et noored peaksid hoopis koolis käima ja paremini õppima, mitte põhjust leidma koolist puudumiseks. Mida vastad neile?

Ma ei saa neist süüdistustest aru, mina ei tahaks koolist puududa, sest teistele järelejõudmine on päris raske. Kui sa igal reedel puudud mingist teatud tunnist, siis see annab tunda ja sa pead ise rohkem pingutama ja juurde õppima. Süüdistus, et noored tahavad poppi teha, ei ole absoluutselt tõsi, sest mitte keegi meist ei taha koolist puududa. Meil on siiras mure ja hirm tuleviku pärast.

Neile, kes ütlevad, et õppige ja hakake kliimateadlaseks, neile ma ütlen, et kliimakriisi jaoks on lahendused juba ammu olemas. Vähemalt juba 70 aastat – lihtsalt keegi ei ole neid kuulanud. Sel ajal, kui meie oleme täiskasvanud ja oleme oma ülikooliõpingud lõpetanud, on juba liiga hilja, et midagi teha. Lihtsalt me peame praegu andma märku neile, kes praegu võimul on, et nemad midagi teeksid selle nimel ja seda, et meie muretseme oma tuleviku pärast.

Mida sinu sõbrad ja klassikaaslased sellest liikumisest arvavad, kas nad jagavad sinu vaateid?

Oh, suhtumist on seinast seina, paljudel on selline suhtumine "haridus on ikka tähtis". Ma saan aru sellest, sest minu jaoks on ka tähtis aga mis kasu on meile haridusest, kui tulevikus ei ole enam maailma, kus seda rakendada. Minu jaoks on oluline hoolida maailmast ja mõtled suurelt väljaspool enda huve. Olen ohverdama oma mugavuste arvelt, et midagi suuremat korda saata.

Kas sulle ei tundu, et täiskasvanud on natuke pahased, et lapsed räägivad sellist juttu, et suhtumine on "teie mängiga ja ärge ajage sellist juttu"?

Jah, olen tundnud sellist suhtumist. Arvatakse, et lapsed ei saa maailmast aru ja elavad omas mullis ning ei tea mitte midagi ega tunne huvi selle vastu, mis sünnib ümberringi. Minu meelest on vastupidi – noored on just hakanud rohkem uurima juurde selle kohta, mida on varem õpitud. Meile on tulnud hoopis teine vaade kui täiskasvanutel, kes on elanud küll kauem.

Kuidas koolides õpetajad suhtuvad sellesse, et noored käivad protesteerimas samal ajal, kui peaksid koolis tundides osalema, kas nad jagavad teie mõtteid?

Suhtumisi on väga erinevalt: on neid õpetajaid, kes ütlevad "tubli oled ja see on õige asi, mida sa teed" ja siis on teine osa õpetajaid, kes isegi ei ürita mõista, vaid arvavad et tegu on pseudoprobleemiga. Mida see kindlasti ei ole. Juba praegu on Vaikses Ookeanis saari, mis ujutatakse üle ja inimesed ei saa seal elada. Maailmas toimub palju suuri metsapõlenguid ja looduskatastroofe. Võrreldes eelmise aastaga on USA-s metsapõlengute arv kahekordistunud. See on meeletu, mis ümberringi toimub ja siis sa näed, et mingid õpetajad on oma põhimõtetes kinni ja hästi vananenud suhtumisega, et õpilane peaks ainult kuulama, mida õpetaja räägib ja ainult nõustuma sellega. Koolis tegelikult ei räägita tänapäevases võtmes, mis see kliimasoojenemine on. Kummaline, et hakatakse vastu ja ei tunnustata seda, et me tahame midagi muuta.

Mis on see käega katsutav asi, mida soovite saavutada?

Eesti puhul soovime, et meile ei rajataks siia uut põlevkivi rafineerimise tehast. Saan aru, et Eesti majandus põhineb suuresti põlevkivil aga tuleviku peale peab ka mõtlema. Kui me oma käitumise peale ei mõtle ja tarbime edasi põlevkivi, siis me ei saa kuidagi aastaks 2050 kliimaneutraalseks. Selle asemel tuleks mõelda keskkonnasõbralikematele lahendustele, näiteks tuule- ja päikesenergia suuremale kasutuselevõtmisele. Taastuvenergiale üleminek on õige, aga see ei tohiks olla biomass, sest puudel on suur roll süsiniku sidumisel ja neid ei tohiks langetada, vaid neid peaks juurde isutama.

Kuidas peaksid inimesed elama ja tarbima, et olla rohkem vastutustundliku käitumisega?

Igaüks saab enda käitumisega maailma paremaks muuta. Suuri muutusi tuleks teha transpordis. Autot tohib kasutada vaid äärmisel vajadusel ja eelistada tuleks ühistransporti, ratast ja jala liikumist. Samuti tuleks vähendada lennukiga reimist ja hoolega kaaluma, kas puhkusereisi palmi all on vaja või saab tegelikult Eestis ka puhata. Suur roll on ka toitumisel. Poes olles tuleks alati mõelda, mida päriselt vaja on ja mida pole, et ei ostetaks ebavajalikke asju. Alguses soovitaksin inimestel korralikult endale teadvustada, mis otsuseid nad iga päev langetavad ja milline mõju nendel keskkonnale on.

Reisimisest loobumine võib olla osadele inimestele väga võõras mõte, me oleme just jõudnud sinna heaolu punkti, et saame reisimist endale lubada…

Jaa, ma tean, aga ikkagi muutused peavad algama. Valitsused saaksid lennukiga reisimist maksustada, aga ideaalsem oleks, kui lennukid ei kasutaks mitte fossiilkütust vaid oleks taastuvkütuse peal. Mõistan, et see nõuab väga palju raha ja inimesed ei taha oma raha kaotada. Muidugi saab iga inimene oma toitumist vaadata.

Kuidas su pere sellele vaatas, kui ütlesid ühel päeval, et söö enam liha?

Mu vanemad on üpris keskkonnateadlikud ja teadsid, miks ma nii teen. Ma ei ole juba väikesest peale eriti liha söönud ja mu peres ka keegi eriti ei söö seda. Mind mõjutab ka eetiline pool, kedagi söögiks tappa tundub väga võõras mulle. Minu peres kõik väga toetavad mu veganlust.

Kas Eesti inimesed tarbivad liiga palju asju?

Jah, ma tajun seda, et kogu aeg tahetakse uusi asju osta ja tahetakse võimalikult palju uusi asju omada ning läbi selle võimalikult palju oma staatust näidata. Ma ei näe, et keskkonnateadlik käitumine oleks meie inimestele tähtis. Olen hoolivamat suhtumist tajunud Suurbritannias ja Saksamaal.

Kas noored on hakanud vähem autodega sõitma, et olla rohkem keskkonnateadlikumad?

Ma ei ole sellist massilist suhtumise muutust näinud väljaspool kliimaaktivstide ringkonda. Kui inimene ei te teemast midagi, siis ta isegi ei tea, mis nende ettepanekutega tahetakse öelda – ta lihtsalt ei mõista, milline on mõju keskkonnale ja kliimale. Keskkonnateadlikku mõtteviisi peaks hakkama õpetama juba koolist, et inimestele tuleks need teadmised varakult kaasa. Teemat peaks käsitlema palju sügavamalt, mitte rääkima läbi lillede. Näen, et siin on hariduses lünk sees. Neid teadmisi on vaja, et saaksime oma elu võimalikult keskkonnateadlikult jätkata.

Kui vanasti tundsid inimesed hirmu tuumasõja ees, siis kas nüüd võin olla nii, et inimesed on uue muretsemise kütkes, mille nimi on kliimaärevus?

Kliimasoojenemise juttu on räägitud juba 60ndatest-70ndatest aastatest alates, teadlased on uurinud ja järeldanud, et tulevikuprognoos on väga hirmutav: maailma soojenemine 1,5 kraadi hoogustab edasist soojenemist veelgi. Maakera poolustel olev jää hakkab sulama, mille tagajärel maailmamere veetase tõuseb. Prognoositakse, et tohutud maismaa osad jäävad vee alla. Kui on teada, et need muutused toimuvad juba praegu, siis ettekujutus tulevikust, kui me samamoodi edasi käitume, on mulle väga-väga hirmu tekitav. Ma ei kujuta ette sellist maailma, kus loodusjõud võtavad võimust ja inimesed kaotavad oma kodud, elud. Tunne, et varsti see juhtub, kui me midagi ette ei võta, tekitabki ärevust.

Asjatu on uskuda, et praegu juhtuv on looduse tsükkel. Kui see nii oleks, toimuksid muutused palju aeglasemalt. Selle mõjud on palju suuremad kui arvatakse. Soovime, et valitsused muudaks midagi. Kui me ei taha, et inimkond sureks välja, siis peame kohe tegutsema!