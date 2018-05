Noored saavad psüühikahäirest taastumiseks moodsa elukeskkonna

Pelguranna asumisse kerkib maja, kus noored saavad psüühikahäirest taastumiseks professionaalset tuge. "Teenus on mõeldud vaheetapina teel iseseisvasse ellu ning see tähendab, et tegelikkuses saab tulevikus toetust märkimisväärne hulk noori, kes haigusest taastumise perioodil toetatud elamise teenust vajavad," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder. Hoone kolmekorruselisse blokki on kavandatud kolmkümmend ühtetoalist korterit ja kahekorruselisse blokki ühistegevuse ruumid, õppeköök, nõustamiskabinetid ja töötajate kontoriruumid.

Neljapäeval pannakse Põhja-Tallinnas Pelguranna asumis nurgakivi hoonele, kus hakatakse pakkuma toetatud elamise teenust noortele, kes vajavad psüühikahäirest taastumiseks professionaalset tuge.

"Põhja-Tallinna linnaossa Pelguranna tn 31/2 kinnistule rajatava maja näol on tegemist moodsa elukeskkonnaga, mis võimaldab pakkuda noortele haigusest taastumiseks vajalikku terviklikku tuge," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Noortemaja ehitustööd algasid aprillis ning see valmib 2019. aasta algul."

Uues hoones hakatakse pakkuma toetatud elamise teenust kolmekümnele noorele. Hoone kolmekorruselisse blokki on kavandatud kolmkümmend ühtetoalist korterit ja kahekorruselisse blokki ühistegevuse ruumid, õppeköök, nõustamiskabinetid ja töötajate kontoriruumid.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on projekti eesmärgiks luua noortele elukeskkond, mis toetab nende iseseisvat kogukonnas elamist. "Teenus võimaldab tavapärasest suuremat privaatsust ning ravi ja rehabilitatsiooni senisest paremat integreerimist. Teenus on mõeldud vaheetapina teel iseseisvasse ellu ning see tähendab, et tegelikkuses saab tulevikus toetust märkimisväärne hulk noori, kes haigusest taastumise perioodil toetatud elamise teenust vajavad," selgitas Mölder.

"Hoone valmimise järel sisustatakse korterid ja ühistegevuse ruumid köögimööbli ja -tehnikaga ning kontorimööbliga, teenust saab pakkuma hakata 2019. aasta kevadel," lisas Võrk.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti kogumaksumus ilma käibemaksuta on 1 695 361 eurot, sellest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 1 020 000 eurot.