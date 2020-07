Noorsootöötaja: meie kõige suurem töö käib tänavail

"Kõige esimeseks sammuks on luua noortega usalduslik kontakt. Selleks peavad ametnikud minema tänavale noorte sekka. Suurem osa meie tööst ongi töö tänaval," tutvustas Aleksei Jefimov Tallinna Noorsoo- ja Spordiametist noorsooametnike töö eripära.

Jefimovi sõnul võib mõnikord tänavanoortega kontakti loomine võtta mitu aastat. "Palju on selliseid noori, kes ei taha areneda, nendeni ei jõuagi informatsioon," ütles ta. "Tänapäeva noortel sageli suhtumine, et kogu maailm on nende vastu."

Jefimov selgitas, et noorsootöötajad peavad kehastuma batmanideks, kes otsivad ja leiavad lahendusi, kuidas noored saaksid oma vaba aega sisustada ja oma huvialadega tegeleda – soovitavalt tasuta!

Peamiseks sihtgrupiks on tänavanoored

Teenuse sihtgrupp on noored vanuses 11-26 – viimased neist on juba päris suured inimesed, keda võib vaevata tööpuudus. Selle lahendamiseks tehakse koostööd Eesti Töötukassaga.

"Peamiselt ongi meie sihtgrupp noored, kes veedavad aega tänavatel, kes ei tööta ega õpi," selgitas Jefimov.

Ta tõi noortega suhtlemisel väga olulise punktina välja sotsiaalmeedia võimekuse. "Me oleme avatud 24/7, kui noorel on mure, siis ta saab sedameile kirjutada kasvõi öösel, sest võib-olla hommikul on juba hilja," rääkis Jefimov.

Tänavatöö kõrval viitas ta ka grupi- ja kogukonnatöö olulisusele. "Meie kõige suurem väljakutse on töötajate leidmine," ütles Jefimov, vihjates, et inimesi, kes sobiksid noorsootööle ei ole väga lihtne leida.

Noorsootöötaja: noorte suurim probleem on igavlemine!

"Üritame juba mitmendat kuud oma tegevusi rohkem majast välja suunata, sisetegevusi on meil mõned üksikud," ütles Asso Viiding, kes on Nõmme Vaba Aja Keskuse laste- ja noorsootöö juht.

Viiding sõnas, et noored käituvad üldiselt üsna kenasti, aga nende suurim probleem on igavlemine. "Kui midagi pakkuda, siis võetakse kinni küll, aga keeruline koht on selle nooreni jõudmine, et talle seda huvitavat tegevust pakkuda," ütles noorsootöötaja.

Tema sõnul toimuvad siseruumides endiselt mõned just tubastesse oludesse sobivad populaarsed tegevused, näiteks kokanduse- ja keraamika kursused.

Viiding ütles, et välitegevusteks kogunetakse kindlal kellaajal kindlas kohas, tehakse erinevaid õuemänge ning ka spordi- või tantsuringe ja muud põnevat.

"Üks variant on kogu päeva avatud noortekeskus õues -- Nõmme piirkonnas on üks teadaolev kuum koht, Ilmarise rulapark, seal on palju noori ja me oleme terveks päevaks sinna noortekeskuse püsti pannud," rääkis Viiding.

Ta täpsustas, et kohapeal saab spordivarustust laenutada ning noorsootöötajad korraldavad seal mänge ja võistlusi. Viiding ütles, et Nõmme ühine noortekeskus asub platvormil Discord.

"Täna näiteks meil on ühismängimised, mängime noortega koos arvutimänge juba kümnes nädal järjest, sinna ümber on koondunud mitmed Tallinna noortekeskused," kinnitas ta, "alternatiive ikka leiame, kui on vihmane ilm ning õue ei saa minna."

Viiding ütles, et noortega saab ühendust osalt läbi nende vanemate, kes ilmselt loevad Facebookist, mis toimub. "Noored ise on rohkem Instagramis, ja veel teeme ka tänavatööd," tõdes Viiding.

Ta ütles, et näiteks Nõmme linnaosas on teada kohad, kuhu noored kogunevad ning sinna pannakse plakateid ja muud infot, kui keegi soovib ühendust võtta.

Viiding üles, et näiteks Nõmmel on koos erinevate noortekeskustega suve jooksul neli linnalaagrit, mille kohad täitusid väga kiiresti. "Eesmärk on pakkuda taskukohast hinda ja huvitavat programmi," tõdes ta.