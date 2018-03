"Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste vastu oli noorte huvi väga positiivne," sõnas noorteühenduste liidu juhatuse esimees Roger Tibar, kelle hinnangul on noorte valijate suure valimisaktiivsuse taga kooliõpilastele korraldatud debatid ja valimistega seotud loengud.

Noorteühenduste liit tellis käesoleva aasta alguses Kantar Emorilt uuringu, mis näitas, et noorte huvi valimiste vastu on üldisest valimisaktiivsusest kõrgem, vahendas BNS Eesti Päevalehte.

Uuringuga otsiti vastust küsimusele, kas noored üldse kasutasid seda võimalust, mis neile seadusemuudatusega loodi. Tulemused näitavad, et noorte huvi valimiste vastu oli küllalt suur, 59 protsenti valimisealisi ka osales. Võrreldes seda üleriigilise valimisaktiivsusega, mis oli 53,4 protsenti, olid noored keskmisest aktiivsemad.

"See number näitab, et 16–17-aastaste huvi poliitika vastu ja valimisaktiivsus on tegelikult paremad, kui varem kajastatud. Nende tulemuste põhjal joonistub selgelt välja, et kohalike omavalitsuste volikogude valimiste vastu oli noorte huvi väga positiivne," sõnas noorteühenduste liidu juhatuse esimees Roger Tibar.

Tema hinnangul on noorte valijate suure valimisaktiivsuse taga kooliõpilastele korraldatud debatid ja valimistega seotud loengud. Uuringus küsitleti internetis 534 noort. Uuringu tulemusi ei saa üle kanda kõigile Eesti 16–17-aastastele, see kajastab just aktiivsemate noorte seisukohti, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Üldine tendents on, et uuringutes osaleb aktiivsem osa elanikkonnast, noorte puhul on see suundumus veelgi tugevam, sest valimas käib pigem aktiivne, mitte passiivne noor," seisis uuringu raportis.

Valimiskäitumist viimastel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on vanuserühmade kaupa uurinud ka Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut. Kuigi lõpp-raport ei ole veel valmis, märkis instituudi vanemteadur Mihkel Solvak, et ka nende uuring näitas sama – 16–17-aastaste hulgas oli valimisaktiivsus keskmisest suurem.