Täna, noorte olümpiamängude avapäeval, asuvad Buenos Aireses võistlustulle Eesti 3x3 poiste korvpallimeeskond, kes peab kaks kohtumist, sealhulgas kodus mängiva Argentiinaga, ujujad Ivan Štšeglov ja Margaret Markvardt ning sõudja Greta Jaanson. Otseülekannet näeb EOK kodulehel.

Pühapäevane Eesti koondise ajakava:

Kl 9.00 (Eesti ajas kl 15) korvpalli 3x3 meeskonna alagrupimäng Mongoolia – Eesti; meeskonnas mängivad Kerr Kriisa, Aleksander Oliver Hint, Arthur Herman Entsik, Jaan Erik Lepp

Kl 10.00-11.30 (Eesti ajas algus kl 16) ujumine: Ivan Štšeglov 100m selili ja Margaret Markvardt 200m kompleks eelujumised (edasipääsu korral finaalid kl 18.15)

Kl 11.30 (Eesti ajas kl 17.30) korvpalli 3x3 meeskonna alagrupimäng Argentiina – Eesti

Kl 16.00-16.30 (Eesti ajas kl 22) sõudmise ühepaatide eelsõidud, Greta Jaanson

Noorte olümpiamängudest toodab otseülekannet Olympic Channel, ülekannet vahendab EOK noorteolümpia erileht www.eok.ee/buenos-aires . Samalt aadressilt leiab ka Eesti koondislaste profiilid, ajakava ja palju muud. Samuti saab Eesti sportlastele noorteolümpial kaasa elada sotsiaalmeedias EOK lehtedel Facebookis "Olen Olümpiafänn" ja Instagramis "Olympiafann" ning teemaviidetega #EOKtiigrid #noorteolümpia #BuenosAires2018 ja #terveeestieest.

Eesti delegatsioon kannab noorte olümpiamängudel Nike ja Montoni rõivaid ja varustust.

Iga nelja aasta tagant toimuvad noorte olümpiamängud peetakse tänavu 6.-18. oktoobril Buenos Aireses, kus osaleb 206 riigist ligi 4000 sportlast vanuses 15-18. Suviste noortemängude kavas on 32 spordiala, sealhulgas mitmed olümpiavõistluste debüüdi tegevad alad: BMX freestyle, lohesurf, breiktants ja rannakäsipall. Tänavused noorte olümpiamängud on üldse esimene olümpiavõistlus, kus osaleb võrdne arv mees- ja naissportlasi.