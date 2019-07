"Nordica ei tegele tühistatud reisidele alternatiivsete lahenduste pakkumisega, vaid suunab kliendid LOTi klienditeenindusse," rääkis Pealinnale pahane klient, kes ostis varakult piletid lennureisile, mille Nordica oktoobris sulgeb.

Paljude Nordica klientide postkasti potsatas kiri, mis teatab: "Üks sinu lendudest on katkestatud, uute lennuaegadega seoses võta ühendust numbril +48-22-577-95-73." Toodud numbrile helistades aga teatab hääl telefonis, et number pole kasutusel.

Nordica klienditeenindaja teatab, et kuna nad lennuliinid sulgevad ning piletimüügiga hakkab tegelema LOT, tuleb ka reisi muudatuste asjus LOTi poole pöörduda. "Nad on pannud meile väga ranged reeglid ja tahavad kõik ise teha," teatab klienditeenindaja. Küsimusele, et piletid on ju ostetud Nordicast vastab klinediteenindaja, et nemad ei saa kahjuks midagi teha.

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo sõnul peab ettevõte tegelema klientidega ning hoolitsema uute piletite eest. "Siin oli mingi IT tõrge," kommenteeris Uibo kasutuses mitte olevat telefoninumbrit. "See teade ei ole Nordica saadetid." Uibo lisas, et kindlasti kõik laheneb.

Estonian Airi endine juht ja lennundusekspert Toomas Peterson rääkis, et lennufirma kohustus on klientidega tegeleda ning neile lahendusi pakkuda.

"Nordicas on praegu segadus – seal pole juhti ja juhatuse esimees vahetus," rääkis Peterson, kes soovitab olukorra lahendamiseks lennufirma osalist või täielikku erastamist. "See on väga kahetsusväärne. Lennufirma müüb usaldust nii lennuohutuse ka kui klientide teeninduse mõistes."

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta selgitab, et "tuleks vähendada lendude tühistamisest reisijatele tulenevaid raskusi ja ebamugavust. Selle saavutamiseks tuleks nõuda vedajatelt, et nad teavitaksid reisijaid lennu tühistamisest enne lennu ettenähtud algust ning pakuksid neile lisaks võimalust teekonda mõistlikkuse piires muuta, et reisijad saaks jätkata reisi teisiti. Kui lennuettevõtjad nii ei toimi, peaks nad maksma reisijatele hüvitist, välja arvatud juhul, kui tühistamise põhjuseks on erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik sobivad meetmed."

Sama määruse artikkel 5 ütleb, et tühistamise korral tutvustatakse reisijale võimalikke alternatiivseid reisivõimalusi. Paraku alternatiivseid reisimisvõimalusi Nordica ei tutvusta, vaid suunab kõik kliendid LOTi klienditeenindusse.

"Juhul, kui tarbija valib sobivad lennukuupäevad ja sihtkohad Nordica veebilehelt, suunatakse ta ostu vormistamiseks LOT’i lehele, kus toimub ka lendude broneerimine. Seega on kõne all olevate lendude puhul tarbijad piletid ostnud LOT Polish Ailines’lt," selgitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhtaja Kristina Vaksmaa-Tammaru. "Ametile teadaolevalt on Nordica ja LOT’i vahel sõlmitud klienditeeninduse osas kokkuleppe, et Eesti klientidele osutab eestikeelset klienditeenindust Nordica."

Kui artikkel oli mõnda aega veebis väljas olnud, helistas Pealinna toimetusse Nordica pressiesindaja Tomas Uibo ja rõhutas korduvalt, et artiklis on valeväide: "Nordica tegeleb oma klinetidega!"

Ühtlasi selgus Uibo kõnest, et neid inimesi, kes ostsid pileti perioodi, mil Nordica osa liine sulgeb, ei käsitleta Nordica klientidena, vaid LOTi klinetidena, kuigi nad ostsid pileti läbi Nordica portaali.