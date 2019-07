"Kõik teised huvialad, millega noored tegelavad, kaotavad fänne ja osalejaid, aga klassikaline muusika saab järjest juurde," ütles Terje Winther, noorte sümfooniaorkstri manager.

Parasjagu käivad Tallinna Otsa-koolis proovid nii reedeseks Jõhvi kontserdiks kui ka laupäevaseks Tallinna kontserdiks. Winther ütles, et nii tema ise kui ka noored instrumentalistid on Jõhvi ja Tallinna publiku ette seismisest väga elevil.

"Käisime ühel õhtul Tallinna peal jalutamas, meile väga meeldis!" Ütles Winther. Ta tõi esile vanad ajaloolised majad, milletaolisi Norras kahjuks nii palju ei leidu. "Eks iga linn ole omaette kogemus," ütles ta, rõhutades just sõna "kogemus".

Winther ütles, et üleriigilise noorte sümfooniaorkestriga tuldi Tallinnasse üheksakümnekesi. "Meil tekkisid head suhted Eesti orkestrientusiastidega, kui Euroopa Noorte orkesreite assotsiatsioon oli möödunud aastal Norras. Pärast seda jäime suhtlema ja kui otsisime kohta, kus teha tänavusuvine laager, siis mõtlesime, et miks mitte Tallinnas," rääkis Winther.

Ta sõnas, et mitmete noorte mängijate vanemad tahtsid samuti Eestit näha ja siia külla tulla ning tulid omaette Eestit vaatama. "Eesti on meile ju nii lähedal ja Tallinn on imeilus linn, aga miskipärast ei ole paljud tulnud selle peale, et siia tulla," rääkis Winther.

Noorte sümfooniaorkestrit rahastatakse Wintheri sõnul kolmest allikast: riik, eraannetajad ning mängijad ise. "See teeb võimalikuks, et saame reisida," ütles Winther. Kuna klassikaline muusika on Norras väga populaarne, siis mängijatest puudust karta ei ole. "Kui kõik teised huvialad, millega noored tegelevad, kaotavad järgijaid, siis klassikaline muusika just võidab igal aastal uusi inimesi," ütles Winther.

Noorte sümfooniaorkester pannakse kokku neljaks aastaks, tänavune aasta on praegusele koosseisule viimane. Need on keskastme koolilapsed, kes paljud õpivad pillimängu muusikakoolides.

Kontserdil tuleb ettekandele vägagi väärikas kava: Norra helilooja Ludvig Irgens-Jenseni looming, Eesti helilooja Eduard Tubina teos ning Pjotr Tšaikovski sümfoonia nr 5.

Vaevalt nädal enne kontserte käivad kuumas proovisaalis harjutused varahommikust hilisõhtuni. "Loodame, et läheb jahedamaks," ütles Winther ja avaldas põnevust selle üle, et orkester saab ka Tallinnas väljapoole sõita ning maapiirkondi näha.