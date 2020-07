NÕUANDED: Jäädvusta parimad suvised mälestused

"Näiteks kasuta pimedates tingimustes liiklust pildistades aeglast säriaega ja fotole jäävad efektsed valgusrajad, mis annavad suvistele puhkusepiltidele hoopis uue dimensiooni," ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Igaühest meist võib saada hea nutifotograaf, sest telefonid on arenenud nii kaugele, et vaid ühe sõrmevajutusega saab jäädvustada professionaalseid fotosid mis tahes tingimustes. Siiski on olemas erinevaid nutikaid nippe, mida kasutades patsutaks tunnustavalt õlale ka tippfotograafid.

Kui meenutad enda viimast puhkust, siis vaatavad nutitelefoni galeriist tõenäoliselt vastu suurtes kogustes pilte linnavaadetest, loodusest ja muidugi toidust – kas oled üldse reisinud, kuid neid hetki enda päevast ei jäädvusta?

Suurlinna tornid ja legendaarsed vaatamisväärsused

London, Pariis, Tallinn – mis tahes linnale mõeldes tulevad esmajoones meelde nende ikoonilised siluetid või legendaarsed maamärgid. Seega pole üllatav, et linnafotograafia on üks kõige populaarsemaid pildistamise tüüpe, selfide kõrval muidugi. Hea uudis on ka see, et kaunite linnapiltide jäädvustamine on algaja fotograafi jaoks üks lihtsamaid ülesandeid. Näiteks on ette antud head asukohad pildistamiseks ja objekt fotol ei liigu, rääkimata sellest, et erinevate kohtade ja seadetega katsetamiseks on piisavalt aega.

"Heaks aspektiks madala valgusega tingimustes pildistamisel on palju eksperimenteerimise võimalusi. Muutes säriaega või teravussügavust, saab lisada fotole erinevaid meeldivaid elemente. Näiteks kasuta pimedates tingimustes liiklust pildistades aeglast säriaega ja fotole jäävad efektsed valgusrajad, mis annavad suvistele puhkusepiltidele hoopis uue dimensiooni," ütles Mishina.

Mishina sõnul ei pea parimaid puhkusefotosid jagama vaid sõpradega sotsiaalmeedias, vaid Next Image fotokonkursil saab seda teha kogu maailmaga ning võita mõne ilusa kaameraklõpsuga väärtuslikke auhindu. "Olgu tegemist portree, hingematva maastikupildi või tõelist lugu rääkiva fotoga, igas pildis peitub emotsioon, mida teistega jagada," ütles Mishina. Eestist on konkursile praeguseks hetkeks laekunud ligikaudu 250 pilti.

Linnakeskkonna pildistamise levinuimaks probleemiks algajatel fotograafidel on vale raamimine. Selle põhjuseks on tavaliselt foto jäädvustamisega kiirustamine, seega parim viis linnafotode kujundamiseks on piisava aja võtmine. Alustada võiks kolmandiku reegli jälgimisest, mille puhul jagatakse kaader joonte abil nii vertikaalselt kui horisontaalselt kolmeks. Näiteks kui pildistada mõnda ikoonilist hoonet, võiks selle paigutada ühele joonte ristumiskohale ehk nn huvipunktile.

Jekaterina Mishina sõnul on pildi esiplaan üldise kompositsiooni jaoks sama oluline kui linnavaade. "Mõtle hoolikalt ja raami pilt vastavalt esiplaanil asuvatele huvipunktidele. Seistes jõe kaldal, katsu jäädvustada fotole näiteks paat, mis on pildi jaoks hea element. Hea meetod selleks on paigutada kaamera maapinnale lähedale, kallutades seda pisut üles. Maapinna lähivõtte abil saab jäädvustada suurepäraseid esiplaane, mis annavad unikaalseid tulemusi," ütles ta.

Detailsed jäädvustused loodusest

Loodusfotol on tavaliselt jäädvustatud objekti, näiteks taime, looma või lille. See tähendab, et valitud objekti peab kaadris taustast eraldama, milleks on vaja esi- ja tagaplaani vahele jätta teatud distants. Seejärel kasuta objektiivil laiemat ava ja keskendu esiplaanil olevale objektile, selle tulemuseks on pehmendatud taust ja terav loodusobjekt.

Loodusfotod näevad suurepärased välja hommiku- või õhtuvalguses ja paljuräägitud kuldsel tunnil. Neil aegadel saab pildistamiseks kasutada looduslikku päikese või kuu valgust, mis toob kaasa maagilise tulemuse. Peale päikesetõusu ja enne -loojangut on looduses pehme, pisut hägune valgus. See valgustab objekte ühtlasemalt ja kõrvaldab keskpäeva selged varjud. Kujutle väikest lindu puuoksal või lehel – kui sellest saab sinu pildistamise objekt, siis loojuva päikese kuldsed toonid annavad fotole ja objektile ilusa pehme kuma. Sellist tüüpi valgus tekitab fotole emotsionaalse efekti, mida on tehislikult raske järele teha.

Värvilised ja isuäratavad toidupildid

Toidufotograafias on vaid üksikud kaameranurgad, mida peaks kasutama, kuid mida on vaja teadlikult valida. Arvesta toidu suurust, kuju, kõrgust ja silmapaistvaid elemente, seejärel aseta kaamera sinna, kus need omadused kõige paremini esile tõusevad. Mõned toidud näevad välja suurepärased, kuid neid pildistada külje pealt, teised jällegi ülalt.

Värvidel on tähtis osa toidu pildistamisel. Näiteks roa garneeringud pakuvad toidu värvile head kontrasti ja annavad ka fotole palju juurde. Teadmised värvide kombineerimisest on üleüldse ilusa toidufoto jaoks üliolulised.

"Toidulaua dekoratiivsed elemendid, nagu söögiriistad, salvrätikud, küünlad ja lilled on tavaliselt suurepäraseks lisandiks restoranis tehtud toidufotole. Oluline on, et need elemendid täiendaksid, mitte ei varjutaks pildi peamist objekti ehk toitu. Kusjuures oluline on ka teada, et mõned värvid ei jää toidupildil eriti ilusad, näiteks helerohelist kasutades on keeruline toitu isuäratavana näidata," soovitas Mishina.

