Nõuanded, mida igaüks saab omaks võtta digirändurite elustiilist

Tänapäeva moodsal ajastul on töö- ja eraelu tasakaal eesmärk, mille poole paljud meist püüdlevad. Nende inimeste kõrval, kellel on õnne oma lemmikharrastuste ja unistuste elustiili kaudu raha teenida, püüab enamik leida ära elamiseks õnnelikku töötamise viisi – teadmata, et ilma tasakaaluta edu ei saavuta. Digirändurid on võtnud omaks nipid, kuidas liikvel olles ja kaugtööd tehes leida elus õige tasakaal ning seda käigu pealt nautida. Mida me neilt õppida saame?

Tänapäeva moodsal ajastul on töö- ja eraelu tasakaal eesmärk, mille poole paljud meist püüdlevad. Nende inimeste kõrval, kellel on õnne oma lemmikharrastuste ja unistuste elustiili kaudu raha teenida, püüab enamik leida ära elamiseks õnnelikku töötamise viisi – teadmata, et ilma tasakaaluta edu ei saavuta. Digirändurid on võtnud omaks nipid, kuidas liikvel olles ja kaugtööd tehes leida elus õige tasakaal ning seda käigu pealt nautida. Mida me neilt õppida saame?

Digirändur ehk digitaalne nomaad on vabakutseline või kaugtöö tegija, kelle töö ei sõltu asukohast.

Üldiselt töötavad nad nagu nimigi ütleb, digitaalses maailmas – süle- või tahvelarvuti on nende kontor ja stabiilne internetiühendus peamine ülalpidamiskulu.

Kaugtöö annab võimaluse töötada täpselt seal, kus sa ennast parasjagu mugavalt tunned ja töötamiseks inspiratsiooni leiad, kuid sellega võivad kaasneda ka mõned väljakutsed, eriti kui kaugtööl ollakse suurem osa tööajast. Psühholoogide sõnul ei ole selline tervisliku tasakaalu säilitamine oluline ainult õnne ja hea enesetunde jaoks, vaid see annab märgatava hoo produktiivsusele ja aitab edasi karjääriredelil. Tasakaalus inimene suudab palju paremini pühendada enda tähelepanu ja energiat eesmärkide täitmisele ja liigub elus edasi mõtestatult.

Ajalooliselt on töö olnud midagi sellist, mida tehakse ühes asukohas kindlate töövahenditega, sealt lahkudes ei olnud võimalik rohkem tööd teha. Digirändurite ja vabakutseliste karjääri suurimaid eeliseid on vabadus, mis sellega kaasas käib. Vabadus valida elukohta, tööd ja leida kõige muu vahel piisavalt vaba aega.

Psühholoog peab pidevalt aktiivset ja liikuvat elustiili inimestele kasulikuks, kuid rõhutab, et endale peab jätma valikuvõimalusi ja piisavalt vabadust. Muidu võib juhtuda, et kimbutama hakkab FOMO ehk hirm millestki ilma jääda. Nähtust märkas 1996. aastal turundusekspert dr Dan Herman, kes nimetas seda ärevuseks, mis tekib teiste tegevusi jälgides, kui endal pole võimalik osaleda. FOMO suurimaks allikaks on sotsiaalmeedia.

"Praegusel ajal on võimatu millestki ilma jääda, seega parem oleks mõista, et kõike ei jõuagi näha ja kogeda. Kui see mõtteviis endale selgeks teha, suudame oluliselt paremini lõõgastuda,“ ütles psühholoog. Kindlat tööplaani omades on lihtsam leida aega päriselt puhkamiseks, sest vaba aeg ei teki ise – seda tuleb planeerida.

Kindel on see, et nutiseadmed muudavad elu planeerimise, eesmärkide saavutamise ning töö ja vaba aja ühildamise ja eraldamise oluliselt lihtsamaks. Tehnoloogiatootjatel on aga üks lahendus, mis ühendab kõik ülalnimetatud vajadused ja on tasakaalus neile, kes valivad aktiivse elustiili, kui ka neile, kes otsivad inspiratsiooni loominguks ja enesearenguks.

„Just nimelt enesearengule on uued nutiseadmed aina enam kaasa aitama hakanud. „Väga levinud on erinevad harivad rakendused, mille abil saab vabal ajal uusi oskusi ja teadmisi omandada. Näiteks MatePad Pro tahvelarvuti töötab AppGallery platvormiga, kust saab alla laadida nii vabakutselise eluks kui kontoritööks vajalikke rakendusi, meelelahutust ja äppe, mis aitavad kaasa igasugusele töövälisele enesearengule,“ ütles Huawei Eesti kommunikatsioonijuht Helerin Kukk.

Tahvelarvuti on Kuke sõnul hübriid sülearvuti ja nutitelefoni vahel. „Muidugi ei asenda tahvelarvuti teisi igapäevaeluks vajalikke nutiseadmeid, kuid töötab hästi nendega sünkroonis. Näiteks on uutel tahvelarvutitel funktsioon, millega saab sarnaselt sülearvutile töötada mitmes aknas korraga ja selge suur ekraan tagab mugava vaatamiskogemuse. Ühtlasi peab aku vastu ka intensiivse kasutuse puhul ligi pool päeva. Igapäevaelu teeb väga mugavaks võimalus korraga mitme seadme vahel töötada – näiteks kirjutada tahvelarvuti ekraanil teksti nutitelefoni, esitada telefoni salvestatud muusikat läbi tahvelarvuti kõlarite ja võtta sealt vastu kõnesid,“ ütles Kukk.

Nagu psühholoog soovitas, siis nii kaug- kui kontoritööl tasakaalu leidmiseks peab teadlikult vaba aega planeerima. Kuigi liigne organiseeritus ja planeerimine võivad tunduda stressirohked, siis iga eduka inimese taga on kindlad eesmärgid ja läbimõeldud teod. Mõtle, mis hoiab sind tagasi unistuste elu elamisest ning tööta nende takistuste eemaldamise nimel.