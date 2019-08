"Täna on olukord selline, et me võtaksime päevapealt tööle 200 inimest, kui neid oleks ehk tegelikult on väga palju töökäsi puudu," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Novikovi sõnul on bussijuhtidest tõesti puudus nii Tallinnas kui mujal, mistõttu tegi Tallinna Linnatranspordi AS ettepaneku liiklusseaduse muudatuseks.

"Meil on kohati olukord, kus otsime tikutulega bussijuhte selleks, et saaks tihendada graafikuid ja luua uusi liine," rõhutas Novikov olukorra kriitilisust. "Esiteks palun riigil toetada seda ettepanekut ning teiseks, kui keegi otsib tööd, minge kindlasti Tallinna Linnatransporti. Täna on olukord selline, et me võtaksime päevapealt tööle 200 inimest, kui neid oleks ehk tegelikult on väga palju töökäsi puudu. Päevapealt oleks tarvis nii bussijuhte, dispetšereid kui koristajaid."

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimees Deniss Boroditš soovib, et majandusministeerium algataks liiklusseaduse muudatuse, mis alandaks bussijuhi loa saamise vanusepiirangu 21. eluaastani.

"Ettepaneku mõte on kaasata noori ühistranspordi peale tööle tulema, 24-aastaselt on juba elukutse osas valikud tehtud ja veenda neid teisele tööle asuma on raske," ütles Boroditš ERR-ile.