Nutikate ideede konkurss ootab leiutajate ideid veel viimaseid päevi!

Eesti suurim tehnoloogiliste äriideede rahastu Prototroni kevadisse vooru on võimalik kandideerida veel 15. märtsini. Praeguseks on konkursile laekunud 120+ tööd 10 riigist.

Swedbanki, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös 2012. aastal loodud Prototron tähistab tänavu kuuendat tegutsemisaastat rekordilise kogutoetusega 130 000 eurot. Kevadvooru on nutikatel ideedel võimalik kandideerida veel 15. märtsi südaööni.



"Prototronis on kõigil leiutajatel võimalus oma nutikas idee prototüübiks teha. Pakume parimatele bürokraatiavaba rahastust, kuid kindlasti on väärtuseks omaette ka meie mentorid oma kogemuste ning kontaktvõrgustikuga," ütles Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova.



"Prototron oli meie ettevõtte arengus olulise tähtsusega ja soovitame seal teistelgi oma ideid proovile panna. Prototron arendab nii äriideed kui meeskonnaliikmeid, andes ligipääsu tippmentoritele ja koolitustele, mis hõlmab kõiki aspekte raha kaasamisest kuni oma ettevõtte majandamiseni," ütles Hepta Group Energy juht Henri Klemmer.



Prototronilt on tuule tiibadesse saanud iduettevõtted nagu Lingvist, SprayPrinter, Bikeep, Comodule, Shipitwise, Themo, High-Mobility ja paljud teised.



Viie aasta jooksul on Prototronist läbi käinud enam kui 2900 ideed, mille hulgast on oma tehnoloogiale prototüübi ehitamiseks rahalist tuge saanud 58 meeskonda kogusummas 670 000 eurot. Prototroni toetusel on edukalt turule toodud 24 uut toodet.