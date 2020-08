Nüüd saab Rahvusraamatukogu raamatuid tellida üle Eesti

Teoseid saab kergesti tellida ka siis, kui elad või puhkad Tallinnast kaugemal. Raamatute saatmine ja tagastamine postiautomaadi vahendusel on tasuline – sõltuvalt paki suurusest jääb saatmise hind kolme ja nelja euro juurde.

Rahvusraamatukogust laenatud teoseid saad tellida Omniva pakiautomaatidesse üle kogu Eesti läbi ESTERi kataloogi. Samamoodi on võimalik raamatuid ka tagastada.

See tähendab, et saad meie teoseid kergesti enda juurde tellida ka siis, kui elad või puhkad Tallinnast kaugemal! Raamatute saatmine ja tagastamine postiautomaadi vahendusel on tasuline – sõltuvalt paki suurusest jääb saatmise hind kolme ja nelja euro juurde.

Kuidas raamatut tellida?

Laenutamiseks pead olema rahvusraamatukogu kasutaja. Registreerida saad meie koduleheküljel.

Omniva pakiautomaatidesse on võimalik tellida koju laenamiseks rahvusraamatukogu teoseid, mille staatus ESTERis on KOHAL. Laenutuspunktiks valida "Omniva pakiautomaat". Laenutuse tähtaeg on 30 päeva ning nõudluse puudumisel on võimalik pikendada kuni kolm korda.

Tasub teada:

Paki eest tuleb tasuda saatekulu pakiautomaadis paki kättesaamisel.

​Raamatud, mis on tellitud ühe päeva jooksul enne ja pärast kella 16.00, pakitakse erinevatesse pakkidesse ning igale pakile rakendub eraldi postikulu.

Tellimus jõuab pakiautomaati 3-4 päeva peale tellimuse esitamist. Laupäeviti ja pühapäeviti tellimusi pakiautomaatidesse ei edastata.

Tellimuse Omniva pakiautomaati jõudmisest teavitatakse SMS-i teel ning e-maili ei saadeta.

Pakki hoitakse pakiautomaadis kuni 7 päeva.

Kuidas raamat tagasi saata?

Sel puhul tuleb samuti tasuda tagastamise postikulu. Adressaadiks tuleb valida Tallinna Kristiine Keskuse pakiautomaat ning saajaks Eesti Rahvusraamatukogu. Kontakttelefoniks tuleb märkida 5683 3675.

Tagastamiseks tuleb:

pakendada raamatud mullikilega ümbrikusse;

valida endale sobivaim Omniva pakiautomaat;

täita automaadis vajalikud andmed;

tasuda paki saatmise kulu pangakaardiga;

väljastatud aadresskaart kleebi pakile ning skaneeri triipkood;

aseta pakk kappi ning vajuta ekraanil nuppu "Kinnita";

​tasuta on võimalik raamatud tagastada Eesti Rahvusraamatukogus kohapeal.

Tagastatud raamatud jõuavad Rahvusraamatukokku 3-4 päeva pärast raamatute Omniva pakiautomaati tagastamist. Raamatud kustutatakse lugeja nimelt hiljemalt 7 päeva peale raamatute tagastamist pakiautomaati.