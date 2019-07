"Õ" täht saab jäädvustatud Haabersti kortermaja seinale

Tallinnas Haaberstis aadressil Paldiski mnt 169 asuv maja saab fassaadi kaunistamiseks tänavu supergraafikaga seinapildi, mis on pühendatud Õ tähe 200. aastapäevale.

Tallinnas Haaberstis aadressil Paldiski mnt 169 asuv maja saab fassaadi kaunistamiseks tänavu supergraafikaga seinapildi, mis on pühendatud Õ tähe 200. aastapäevale.

Käesoleval aastal neljandat korda toimunud hoonete fassaadide supergraafiliste seinapiltidega kaunistamise ideekonkursile laekus ühtekokku kolmkümmend võistlustööd. Konkursi žürii valis ühe võidutööna välja võistlustöö "Õ", mille autor on Finostilo OÜ ja see tuleb Paldiski maantee 169 maja otsafassaadile.

Haabersti linnaosa vanema Andre Hänimägi sõnul on inspireeritud ideekavand "Õ" toimuvast eesti keele aastast. "Teosel on kujutatud suurt Õ tähte. See moodustab raami, mille seest kasvavad välja orhideed, millel toimetavad mesilased. Teos kajastab endas kaht paralleelset lugu, mis omavahel lõimuvad. Esimeseks oluliseks keskseks elemendiks ongi Õ täht, mis sel aastal tähistab 200 aastaseks saamist. Teiseks, aga orhideed ja rootsi kukits," selgitas linnaosavanem.

"Paljudele seostub Õismäe Väike- Õismäe elamurajooni ning paneelmajadega. Vähesed teavad, et Õismäe on oma nime saanud haruldase liigi rootsi kukitsa järgi, mis oma õitega värvisid maa justkui valgeks. Samuti peidab Õismäe raba oma liigirikkuses ka paljusid kaitse all olevaid orhidee liike. Siinkohal tahabki kunstnik rõhutada seda poolt Õismäest, mis paljudeni ei jõua," lisas ta.

Teiseks võitjaks valis žürii võistlustöö "Jõuvanker", mille autor on Piiritus OÜ ja see tuleb Keldrimäe tn 2 otsafassaadile. Lisaks otsustas žürii ära märkida võistlustöö "Loomislugu", mille autor on Piiritus OÜ.

Ideekavand "Õ" saab Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teoks selle aasta jooksul. Maalingu maksumuseks kujuneb koos töötasude, vahendite ja lisakuludega umbes 15 000 eurot. Esmakordselt tehti hoonete fassaadidele supergraafilisi seinapilte 2016. aastal. Supergraafika eesmärk on linna kaunistamine ja Eesti professionaalse kunsti toomine linnapilti.