"Kuna tellingul puudusid piirded ja töötaja ei kandnud kukkumiskaitsevahendeid, pidi ta halvima ärahoidmiseks platvormilt alla hüppama," kirjeldas üht õnnetust ehitusplatsil tööinspektsiooni peaspetsialist Jana Rosenfeld. "Betoonpõrandale maandudes vigastas tööline mõlemat jalga." Tööinspektsiooni hiljutine üle-eestiline 85 ehitusplatsi kontrollreid näitas, et tellingute korrasolu polnud kontrollitud 29 juhul ning 28 platsil ei vastanud tellingud ohutusnõuetele.

Eestis juhtub iga päev keskmiselt 13 tööõnnetust, viiendik neist on raskete tagajärgedega ning aastas kaotame selle tõttu ligi miljon töötundi. Kõige rohkem raskeid ja surmaga lõppevaid tööõnnetusi juhtub meil ehitustel. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu kinnitusel on õnnetuste peamiseks põhjuseks ehitusplatsil tellingult või redelilt kukkumine.



Sama kinnitas Layher Tellingud Eesti OÜ projektijuht Silver Liepkais. "Ehitustel põhjustavad ohuolukordi tihti valesti paigaldatud või kasutatud tellingud," ütles ta "Töötaja võtab tellingujuppe lahti ja annab alla, jättes kontrollimata, kas alumine mees need kõik ka vastu võtab. Juppide vastuvõtja telefon heliseb, ta unustab hetkeks üles vaadata, ülemine töötaja laseb jupi lahti ja see kukub allolijale pähe. Lihtsalt tähelepanematus, kuid seda esineb."



Mitte tuul, vaid kehvad kinnitused



Liepkaisi sõnul peavad käidavas kohas asuvad tellingud olema korralikult kile või võrguga kaitstud, et sealt midagi kellelegi kaela ei libiseks. "Näiteks võib keegi oskamatul käsitsemisel tellingute 2-4 m pikkuste raskete terasdetailidega vastu pead saada. Või võib tööriist käest libisedes tänaval kõndijale pähe kukkuda."



Õnnetusi võib juhtuda nii tellingute vale paigalduse kui ka valede töövõtete tõttu, rääkis Liepkais. "Kõrgelt kukkuda võib mitmel põhjusel," nentis ta. "Näiteks on jäetud tellinguile jalapiirded panemata või pole töölavad ehk kõndimisalused korralikult fikseeritud. Lisaks libisevatele töölavadele on ohtlikud avatud läbipääsuluugid. Üks tööline jätab redelist üles tulles läbipääsu luugi lahti. Teine, kes kõrval tööd teeb, seda ei tea, ja kukub alla."



Õnnetus juhtub ka siis, kui ehitaja ise tellingutelt alla kukub. Näiteks komistas töötaja ühe teraviljakompleksi ehitusel ja kaotas tasakaalu. "Kuna tellingul puudusid otsa- ja küljepiirded ja töötaja ei kandnud kukkumiskaitsevahendeid, pidi ta halvima ärahoidmiseks platvormilt alla hüppama," lausus inspektsiooni peaspetsialist Jana Rosenfeld. "Betoonpõrandale maandudes vigastas tööline mõlemat jalga."



Tööinspektsiooni hiljutine üle-eestiline kontrollreid 85 ehitusplatsile näitas, et tellingute korrasolu polnud kontrollitud 29 juhul ning 28 platsil ei vastanud tellingud ohutusnõuetele. Rohkem muret tegidki korrast ära või puuduvad kaitsepiirded. "Töölavad peavad olema kindlalt kinnitatud, et need tuulega ära lennata ei saaks," ütles Liepkais. "Kontrollida tuleb diagonaale, ankurduse piisavust, kaitsepiirdeid ja jalapiirded."



"Tellinguil peab olema kolm kaitsepiiret," ütles tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Indrek Avi. "Vöö kõrgusel, põlvekaitsepiirdena ja jalalaba kõrgusel. Üldjuhul olemegi leidnud probleeme nende nõuete täitmisel."



Väike müks ei tohiks varisema panna



Suvisel kontrollreidil avastati Lääne-Virumaal, et tellingutelt oli eemaldatud kaks ankurduspolti ja jäetud need tagasi panemata. Seegi mõjutab oluliselt tellingute tugevust. Augustis kukkusid Rakveres kortermaja ehitusel vale paigalduse tõttu ümber elamu otsaseina tellingud. "Telling ei olnud piisavalt tugevalt maja külge ankurdatud," mainis Liepkais. "Ei saa öelda, et telling kukub ümber tugeva tuule tõttu. Mitte tuul pole süüdi, vaid see, et tellingud pole piisava tugevusega maja külge ankurdatud."



Ehitustellingute alt sammuvad linnatänaval tihti läbi jalakäijad, kes püüavad hoiduda metallraame puutumast. Kui palju nende tugevusele loota võib? "Tellingud, mis sillutisele paigaldatakse, peavad olema nii tugevad, et kui inimene sinna vastu läheb, need ümber ei paisku," selgitas Avi. "Lisaks kinnitatakse need seina külge. Kui jalakäija kogemata sinna otsa komistab, ei tohiks õigete töövõtete korral midagi juhtuda. Juhusliku kokkupõrke vältimiseks peavad tellingud olema ka selgelt märgistatud."



Liepkaisi sõnul oleks oskamatust ja hooletust kindlasti vähem, kui tellingu paigaldajaile seatud nõuded oleksid karmimad. "Praegu võib tellinguid paigaldada iga isik, kes on saanud selleks vastava väljaõppe," rääkis Liepkais. "Konks on aga selles, et sellist koolitust võivad korraldada praktiliselt kõik. Väljaõppe saamine peab olema dokumentaalselt tõendatud, kuid ükski seadus Eestis ei nõua, et selline koolitus peaks olema mingil moel akrediteeritud. Pannakse kirja, et koolitus on vastavad punktid katnud ja inimene ongi pädev tellinguid paigaldama."



Seadus kohustab küll tööandjat vastutama töötaja ohutuse eest, andma selleks vajalikud töövahendid ja ka töötajat instrueerima. Seadus aga ei kontrolli, kas tellinguid paigaldav töötaja on selleks pädev. Et valesti paigaldatud tellingute tõttu juhtunud õnnetusi vähendada, võiks Liepkaisi sõnul võtta eeskuju põhjanaabritelt. "Töö tellingutel võiks meil kindlasti olla karmimalt reguleeritud," ütles Liepkais. "Näiteks Rootsis nõutakse tellingu paigaldajalt sertifikaati, mille on välja andnud riigiasutuse akrediteeritud koolitusasutus, ja selle olemasolu kontrollitakse tööplatsidel. Meil praegu selliseid nõudeid ei ole, kuid peaks olema."



Küsimus on eludes



Sertifikaat tõendab seaduste ja määruste tundmist ning oskust tellinguid planeerida ja paigaldada, dimensioneerida ja demonteerida, ankurdada ja kontrollida. Ühtekokku koosneb akrediteeritud koolitus 40 teooria- ja 40 praktikatunnist.



"Balti tellingupaigaldajate liit sellise pädeva koolituse suunas samme juba astub," lausus Liepkais. "Leedu on välja töötamas viietasemelist süsteemi alates tellingutööde abilistest ja eri spetsialistidest kuni tellingute inspektoriteni. Ehk kes võib milliseid tellingutöid teha ja kes juhtida. Töötaja kaardi peal on kood, mida saab ka kohe internetis kontrollida ja näha, kas töötajal on vastav sertifikaat ja pädevus või mitte. Eesmärgiks peaks see olema ka Eestis."



Liepkaisi sõnul näeme praegu linnapildis valesti paigaldatud ja mittekvaliteetseid tellinguid – Hiina koopiaid, millel puudub sertifikaat ja mis pole ohutud. "Tellingud peavad olema turvalised ja head ning tellingu kasutajad oskama ohtlikul ja ohutul tellingul vahet teha," rääkis ta. "Küsimus on eludes. Tööline ei peagi ise tellingute peal midagi valesti tegema, piisab selle veast, kes tellingu püsti pani. Telling kukub ümber koos sinuga."



Veerandil kontrollitud ehitusplatsidest oli koostamata või ajakohastamata tööohutusplaan. Ainult kümme kontrollitud ehitusplatsi vastas tööohutusnõuetele. "Pea kõiki sarnaseid õnnetusi saaks üsna väheste kulutustega vältida, kui näiteks tellingud korralikult kinnitada ning kasutada turvavarustust," ütles Maripuu. "Kõikidest kontrollitud ehitusobjektidest vaid 12%-l oli tööohutus tasemel. Ilmselt töötavad paljude ehitusplatside peatöövõtjad siiras usus, et nende juures midagi ei juhtu. Elu aga näitab, et kui tööohutusele tähelepanu ei pöörata, juhtub õnnetus üsna kindlasti".



Eelmisel aastal juhtus ehitustel 392 tööõnnetust.

Betoon kui vahva rätsepa triikraud



• Kontrollretkel selgus, et suur mure on just turvarakmete ja kaitsejalatsite kasutamisega.



• Monteeritud tellingute kasutuselevõtt tuleb dokumenteerida, paraku jäetakse korrasoleku kontroll tegemata. Tellingute paigaldamise õigsuse kohta tuleb koostada kontrollakt, kuid nii mõnelgi objektil see puudus. Tellingutel puudusid vahepiirded, jalapiirded või jäigastusdiagonaalid.



• Teist sorti ehk iseseisvad tellingud vajavad õiges kaalus ballasti. Betoonplokk tellingu all hoiab seda maas nagu triikraud vahvat rätsepat. Raskus on vastukaaluks, mis sellist tellingut kindlalt paigal hoiab, ohutus on eriti oluline käidavais paigus.



• Tellingud peavad olema paigaldatud kindlale alusele, et need ei paiskuks ümber. Kui sillutist pole, siis tasandatud ja tambitud pinnasele. Eeltööd peavad olema tehtud ja nõuded selleks on üpris üksikasjalised. Üle tuleb vaadata ka otsapiirded, et seal ei oleks ohtlikke tühimikke.



• Tellingute montaaž peab järgima kasutusjuhendit, samuti tuleb monteeritud tellingute vastuvõtt dokumenteerida.



• Renoveerimistöödel on ka paika pandud, kui suur tohib olla vahe seina ja tellingute vahel. Üle 30 cm pole lubatud, vastasel juhul tuleb muretseda veelgi ohutusabinõusid, et keegi või miski tellingu ja seina vahelt läbi ei kukuks. Näiteks paigaldada sissepoole kaitsepiirded või anda ehitajale turvarakmed.